young man was shot dead in Siwan UP and Bihar police are embroiled in a border dispute
सीवान में युवक की गोली मारकर हत्या; सीमा विवाद में उलझी यूपी-बिहार पुलिस

संक्षेप:

सीवान जिल के ग्यासपुर उतर टोला में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी परिजनों की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं बिहार और यूपी की पुलिस सीमा विवाद में उलझी है।

Dec 28, 2025 10:09 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सिसवन/सीवान
सीवान जिले के थाना क्षेत्र के ग्यासपुर उतर टोला निवासी शिवजी यादव के पुत्र राजू यादव की शनिवार रात दियारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस घटना के कारणों की तलाश में जुटी है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि अभी परिजनों ने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है, इसलिए अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार राजू यादव ग्यासपुर के अलख दियरी में गेहूं के खेतों की पटवन कर रहा था।

इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी मिली, थाने को सूचना दी गई। पुलिस का मानना है, जहां हत्या हुई है वह इलाका यूपी के बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के अलख दियारा का है। अलख दियारा का क्षेत्र यूपी और बिहार दोनों में है। बताते चलें कि शिवजी यादव मूलतः अलख दियारा के है। सरयू नदी के कटाव के कारण अलख दियरी गांव का अस्तित्व समाप्त हो गया।

परिजन ग्यासपुर उतर टोला में आ बसे। सीवान सदर के एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने रविवार की दोपहर बाद ग्यासपुर गांव पहुंच घटना की जानकारी परिजनों से ली। अभी पुलिस सीमा विवाद में उलझी है। बिहार और यूपी की पुलिस अपने क्षेत्र में होने से इनकार कर रही है। दोनों प्रदेशों की पुलिस ने दियारे में उतरकर घटनास्थल व घटना की जानकारी ली