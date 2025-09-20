young man murdered slitting throat love marriage body was found in field in west champaran Bihar गला रेतकर युवक की हत्या, डेढ़ साल पहले किया था लव मैरिज; गन्ने के खेत में मिली लाश, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsyoung man murdered slitting throat love marriage body was found in field in west champaran Bihar

गला रेतकर युवक की हत्या, डेढ़ साल पहले किया था लव मैरिज; गन्ने के खेत में मिली लाश

सौरभ की गला रेतकर व शरीर पर चाकू से गोदकर हत्या की गई है। घटनास्थल से 10 कदम की दूरी पर 10 ग्लास व एक फ्रूटी का खाली पैकेट मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, नरकटियागंज, निज प्रतिनिधिSat, 20 Sep 2025 02:24 PM
गला रेतकर युवक की हत्या, डेढ़ साल पहले किया था लव मैरिज; गन्ने के खेत में मिली लाश

बिहार के पश्चिम चंपारण में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गयी। शिकारपुर थाना क्षेत्र के लौकरिया गांव के समीप गन्ने के खेत में हरदिया वार्ड-20 निवासी सौरभ कुमार (30) को मार दिया गया। शुक्रवार को सौरभ का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। सौरभ ने लव मैरिज किया था और पटना में रहता था। मैसेज भेज बहन के घर से बुलाकर उसका मर्डर किया गया। कांड का शराब कनेक्शन भी सामने आ रहा है।

शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि सौरभ की गला रेतकर व शरीर पर चाकू से गोदकर हत्या की गई है। घटनास्थल से 10 कदम की दूरी पर 10 ग्लास व एक फ्रूटी का खाली पैकेट मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाई शिबू तिवारी ने बताया कि बड़े भाई सौरभ ने डेढ़ वर्ष पूर्व बरवा गांव की वर्षा प्रिया से प्रेम विवाह किया था। वह पटना में पत्नी के साथ कंप्यूटर दुकान में काम करता था। एक सप्ताह पूर्व वह घर लौटा था।

सौरभ अपनी बहन के यहां वृति टोला सुगौली में रहता था। गुरुवार रात में किसी ने मैसेज कर उसे बुलाया। घरवालों ने उसे रोका लेकिन वह चला गया। शुक्रवार सुबह गन्ने के खेत की ओर गये लोगों ने उसका शव देखा। ग्रामीणों की सूचना पर करीब तीन घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मां उमरावती देवी, पत्नी वर्षा प्रिया, छोटे भाई शिबू का रो-रोकर बुरा हाल था। थानाध्यक्ष ने बताया कि कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करेगी।

लौकरिया गांव में सौरभ कुमार की नृशंस हत्या देखकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटनास्थल से 10 कदम की दूरी पर चार प्लास्टिक के ग्लास और फ्रूटी का पैकेट पुलिस को मिले। इससे आशंका जताई जा रही है हत्या के पूर्व अपराधियों ने शराब पार्टी की है।

घटनास्थल पर खून के छींटे पुलिस को नहीं मिले। बारिश के कारण खून के धुल जाने की बात ग्रामीण कह रहे हैं। हालांकि खेत में शव मिलने वाले जगह पर गन्ने की फसल पूरी तरह से पसरी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि तीन-चार अपराधियों ने मिलकर उसकी हत्या की है। हालांकि सौरभ बचाव का पुरजोर प्रयास भी किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस मैसेज करने वाले की तलाश कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में कुछ सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा करेगी।