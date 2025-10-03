मैंने भाई का मर्डर किया है सर; थाना पहुंच युवक बोला तो मच गया हड़कंप, सीने में 4 गोलियां ठोक दी

गयाजी के शेरघाटी में युवक ने अपने भाई के सीने में चार गोलियां मार दी। हत्या कर थाने पर पहुंकर बताया तो हड़कंप मच गया।

बिहार के गयाजी में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद थाने पर खुद पहुंच गया। जब पुलिस को हत्या करने की बात बताई तो थाने में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उसे दबोच लिया और हथियार की तलाशी ली। घटना गयाजी जिले के शेरघाटी थाना इलाके के नई बाजार मोहल्ले की है। मृतक की पहचान दीपक (35) के रूप में हुई है जबकि आरोपी का नाम राजेश बताया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

शराब पार्टी में बुलाकर हत्या की बात बताई गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। संपत्ति को लेकर ही हत्या की गयी है। मृतक आरोपी का चरेरा भाई था। आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से युवक का खून से सना शव बरामद किया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थलसे पुलिस को 4 खोखे और कट्टा मिले जिन्हें जब्त कर रिया गया।

जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश के चाचा द्वारिका प्रसाद की दो बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था। उन्होंने बचपन में दीपक को गोद ले लिया था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। द्वारिका प्रसाद और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। उन्होंने वसीयत बनाकर संपत्ति का मालिक दीपक को बना दिया था। वही द्वारिका प्रसाद की संपत्ति की देखरेख करता था। राजेश को इसी बात से दिक्कत थी।