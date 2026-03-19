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पड़ोसी की बीवी से लव मैरिज में गई जान, पिता की बरसी में दिल्ली से आए युवक की हत्या; गोली मारी

Mar 19, 2026 11:37 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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युवक अपने पिता की बरसी में दिल्ली से घर आया था। आरोप लगाया गया है कि उसकी बीवी के पूर्व पति ने हत्या करवाई है। उसने अपने पड़ोसी(गोतिया) की बीवी से लव मैरिज कर लिया था।

पड़ोसी की बीवी से लव मैरिज में गई जान, पिता की बरसी में दिल्ली से आए युवक की हत्या; गोली मारी

बिहार के खगड़िया में मड़ैया थाना क्षेत्र के मड़ैया गांव के कहरटोली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक गांव के मकिंदर सिंह का 25 वर्षीय पुत्र बॉबी कुमार था। वह अपने पिता की बरसी में दिल्ली से घर आया था। आरोप लगाया गया है कि उसकी बीवी के पूर्व पति ने हत्या करवाई है। युवक ने अपने पड़ोसी(गोतिया) की बीवी से लव मैरिज कर लिया था।

परिजनों के अनुसार बुधवार को बॉबी अपने घर से बाजार जाने के लिए निकला था कि बाइक से आए दो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके सीने में लगी और उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनते ही अफरातफरी मच गई। मृतक की पत्नी फूलकुमारी ने बताया कि उसकी पहली शादी पड़ोसी राजा कुमार से हुई थी। बाद में बॉबी कुमार के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। इधर, राजा ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उससे तलाक लेकर फूलकुमारी ने बॉबी से शादी कर ली। वे लोग दिल्ली में रहने लगे। चार पांच दिनों पूर्व बॉबी अपने दिवंगत पिता मकेन्दर सिंह की बरसी पर दिल्ली से गांव आया। यहां बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर परबत्ता व मड़ैया पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से दो खोखा बरामद किया गया है। मड़ैया सहायक थानाध्यक्ष सावित्री कुमारी ने बताया कि मृतक के बड़े भाई के बयान पर राजा कुमार सहित चार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस छापेमारी कर रही है।

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प्रेम-विवाह बना मौत का कारण

बॉबी को गोतिया की तलाकशुदा पत्नी से शादी रचाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह करीब नौ बजे सुबह बॉबी अपने घर से निकलकर बाजार की ओर जाने के लिए निकला ही था कि इसी बीच हथियार से लैस होकर अपराधियों ने गोली चला दी। जो गोली युवक के सीने में जा लगी। लगातार दो गोलियां दागे जाने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

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गोली की आवाज सुनते ही कहरटोली में अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद परिजन व स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ लग गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जितनी मुंह उतनी बात का बाजार गर्म था। इधर मृतक की पत्नी फूलकुमारी ने बताया कि उसकी पहली शादी पड़ोसी राजा कुमार से हुई थी। बाद में बॉबी कुमार के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। जिसके बाद उसने विधिवत तलाक ले ली। राजा कुमार की दूसरी शादी के कई माह बाद उसने बॉबी कुमार से शादी कर ली। वें लोग शादी बाद दिल्ली में रहकर अपना कामकाज करने लगा, लेकिन राजा के दिल में पुरानी रंजिश खत्म नहीं हुई। वह चिंगारी की भांति अंदर ही अंदर सुलगता रहा।

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चार पांच दिन पहले बॉबी अपने पिता मकेन्दर सिंह की बरसी करने के लिए दिल्ली से अपना गांव मड़ैया आए थे। इसी बीच हत्या की प्लान बना क इसी बीच मंगलवार की सुबह हथियार से लैस अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बॉबी कुमार चार भाइयो में दूसरे स्थान पर था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही परबत्ता एवं मड़ैया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

इधर मड़ैया सहायक थाना अध्यक्ष सावित्री कुमारी ने बताया कि हत्याकांड की बारीकी से जांच की जा रही है। घटनास्थल को पुलिस ने सील कर दिया गया है। साथ ही मौके पर स्थल से दो खोखा बरामद किया है। जल्द ही हत्यारों को दबोच लिया जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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