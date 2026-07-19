खाते में बैलेंस देखकर बेहोश हो गया युवक, जांच में जुटे बैंक अधिकारी और पुलिस; साइबर फ्रॉड?

मनीष अपने पांच सौ रुपए निकालने के लिए सीएसपी गया था। खाते में 68 लाख का बैलेंस देखकर वह बेहोश हो गया।

Bihar News: बिहार के शेखपुरा में एक युवक उस समय बेहोश हो गया जब अपने बैंक खाते में भारी भड़कम बैलेंस देखा। होश आने पर उसने बैंक अधिकारी और पुलिस को मामले की सूचना दी। खाते में इतनी बड़ी राशि किसने भेजा, इसकी जांच में पुलिस और बैंक के अधिकारी जुट गए हैं। युवक अपने खाते से मात्र पांच सौ रुपए ग्राहक सेवा केंद्र गया था।

मामला शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के रामपुर गांव का है। रामपुर निवासी श्रीराम पासवान के पुत्र मनीष पासवान ने बताया कि रविवार को उसे रुपये की जरूरत पड़ी तो 500 रुपए निकलवाने सीएसपी पर गया था। वहां उसे पता चला कि उसके खाते में 68 लाख रुपये पड़े हुए हैं। इतना बैलेंस देखकर वह अचेत हो गया। जब उसे होश आया तो उसने इसकी जानकारी बैंक के शाखा प्रबंधक को दी। मनीष का खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। जानकारी मिलने पर बैंक के अधिकारी भी हैरान हो गए। रविवार होने के कारण उसे सोमवार को शाखा में बुलाया गया है।

मनीष ने बताया कि जब सीएसपी संचालक ने निकासी के बाद खाते में बची शेष राशि 68 लाख बताई, तो वह सन्न रह गया। संचालक ने जब कई दफा खाते का बैलेंस चेक कर कन्फर्म किया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि सच में उसके खाते में 68 लाख रुपये पड़े हैं। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर वह घबराहट में अचेत हो गया।

होश में आने के बाद युवक ने ईमानदारी का परिचय दिया। उसने तुरंत इसकी सूचना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक को दी। युवक ने आशंका जताई है कि किसी ने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने के इरादे से यह अज्ञात रकम उसके खाते में ट्रांसफर की है। फिलहाल, बैंक अधिकारी और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।