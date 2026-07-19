खाते में बैलेंस देखकर बेहोश हो गया युवक, जांच में जुटे बैंक अधिकारी और पुलिस; साइबर फ्रॉड?
मनीष अपने पांच सौ रुपए निकालने के लिए सीएसपी गया था। खाते में 68 लाख का बैलेंस देखकर वह बेहोश हो गया।
Bihar News: बिहार के शेखपुरा में एक युवक उस समय बेहोश हो गया जब अपने बैंक खाते में भारी भड़कम बैलेंस देखा। होश आने पर उसने बैंक अधिकारी और पुलिस को मामले की सूचना दी। खाते में इतनी बड़ी राशि किसने भेजा, इसकी जांच में पुलिस और बैंक के अधिकारी जुट गए हैं। युवक अपने खाते से मात्र पांच सौ रुपए ग्राहक सेवा केंद्र गया था।
मामला शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के रामपुर गांव का है। रामपुर निवासी श्रीराम पासवान के पुत्र मनीष पासवान ने बताया कि रविवार को उसे रुपये की जरूरत पड़ी तो 500 रुपए निकलवाने सीएसपी पर गया था। वहां उसे पता चला कि उसके खाते में 68 लाख रुपये पड़े हुए हैं। इतना बैलेंस देखकर वह अचेत हो गया। जब उसे होश आया तो उसने इसकी जानकारी बैंक के शाखा प्रबंधक को दी। मनीष का खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। जानकारी मिलने पर बैंक के अधिकारी भी हैरान हो गए। रविवार होने के कारण उसे सोमवार को शाखा में बुलाया गया है।
मनीष ने बताया कि जब सीएसपी संचालक ने निकासी के बाद खाते में बची शेष राशि 68 लाख बताई, तो वह सन्न रह गया। संचालक ने जब कई दफा खाते का बैलेंस चेक कर कन्फर्म किया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि सच में उसके खाते में 68 लाख रुपये पड़े हैं। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर वह घबराहट में अचेत हो गया।
होश में आने के बाद युवक ने ईमानदारी का परिचय दिया। उसने तुरंत इसकी सूचना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक को दी। युवक ने आशंका जताई है कि किसी ने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने के इरादे से यह अज्ञात रकम उसके खाते में ट्रांसफर की है। फिलहाल, बैंक अधिकारी और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
बिहार में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई जिलों से ऐसे मामलों की खबरें आ चुकी हैं। नवादा में एक महिला के खाते में अचानक 740 करोड़ रुपए आ गए। कटिहार में एक रिक्शा चालक के खाते में 759 करोड़ रुपए भेज दिया गए। मुजफ्फरपुर में तो हद हो गई। यहां पिता और पुत्र के खाते में 15 सौ करोड़ रुपए की राशि आ गई थी। हालांकि, सूचना मिलने पर बैंक अधिकारियों ने कार्रवाई की और रुपए वापस हो गए। इस बीच एक सवाल सबके मन में बरकरार है कि इतने रुपए खातों में कहां से आए। यह साइबर फ्रॉड की करतूत थी या कोई सरकारी राशि आ गई थी। सभी मामलों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें