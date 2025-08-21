मायके में बीवी ने ऐसा क्या कह दिया कि युवक ने लगा ली फांसी, दूसरी बार प्रेग्नेंट है पत्नी
पुलिस रोहित की बीवी से पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले बाहर से मजदूरी कर घर आया था।
बिहार के बेतिया में एक युवक ने बीवी की एक छोटी सी बात पर खुदकुशी कर ली। घटना बुधवार की देर रात सिरसिया थाने के लक्ष्मीपुर कौवाहां नया बस्ती गांव की है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। इकलौते बेटे की मौत से पिता की हालत खराब है। युवक को नशेड़ी बताया गया है। पुलिस कांड की छानबीन कर रही है। पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है।
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक परिवारिक कलह से तंग आकर छठु राम के इकलौते पुत्र रोहित राम ने गल्ले में फंदा लगाकर खुद को समाप्त कर लिया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अंनत कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे ले पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। पुलिस रोहित की बीवी से पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले बाहर से मजदूरी कर घर आया था। मृतक की शादी साठी थाने के सतवरीया गांव में हुई थी। रोहित मैयके में रह रही पत्नी को बुलाने सोमवार को गया और मंगलवार को अपने घर चलने को कहने लगा। इस पर पत्नी ने कही की मंगलवार को अच्छा दिन नहीं है। दुसरे दिन घर चलेंगे। इससे नाराज होकर रोहित अपने गांव चला आया फांसी लगा ली।
इससे पहले परिजनों को कोसने लगा कि मेरा गलत जगह शादी करा दिया है। मृतक का डेढ़ वर्ष का एक पुत्र है जबकि दूसरा बच्चा मां के कोख में पल रहा है। मृतक के पिता छठु राम एकलौता पुत्र की मौत की सूचना मिलते ही दुर मजदुरी कर रहे वहां घर के लिए चल पड़ा है। बताया जाता है कि रोहित सभी प्रकार के नशापान करता था। थानाध्यक्ष अंनत कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत आत्महत्या के कारणों का खुलासा होगा। दोनों परिवारों के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है।