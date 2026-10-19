दुर्गा पूजा मेला देखने गए युवक की बेरहमी से हत्या, दोनों आंखें फोड़ दी; शव के पास स्मैक के निशान

चंदन कुमार शर्मा रविवार की रात नवरात्र के मौके पर बगल के एक गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने कार्यक्रम देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन सोमवार सुबह तक नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई। उसकी लाश मिली तो कोहराम मच गया।

भरगामा, निज संवाददाता। बिहार अररिया में दुर्गा पूजा मेला देखने घर से निकले युवक की बेहरमी से हत्या कर दी गई। भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित कचरा भवन में सोमवार की दोपहर उसकी लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। उनकी दोनो आँखें फोड़कर हत्या की गई थी। मृतक की पहचान रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 13 निवासी स्व संदेव शर्मा के पुत्र चंदन कुमार शर्मा के रूप में हुई है।

ग्रामीणों के अनुसार वह नशे का आदि था। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार चंदन कुमार शर्मा रविवार की रात नवरात्र के मौके पर बगल के एक गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने कार्यक्रम देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन सोमवार सुबह तक नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई। लेकिन कोई पता नहीं चला। दोपहर में बकरी चरा रहे कुछ लोगों ने रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित कचरा भवन के अंदर एक युवक का शव देखा। कचरा भवन में शव देख कर बकरी चरा रहे बच्चों ने शोर मचाया। बच्चों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जूट गई । इसके बाद शव की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई। युवक की पहचान होते ही इलाके में सनसनी फैल गई । इधर कचरा भवन में शव मिलने की सूचना पर भरगामा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया ।

तीन भाइयों में सबसे छोटा था चंदन बताया जाता है कि चंदन तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उनके पिता मझौले किसान है। चंदन को दो छोटी बेटियां हैं, जिनमें एक की उम्र करीब दो वर्ष और दूसरी की उम्र सात माह बताई जा रही है। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। ग्रामीणों के अनुसार चंदन नशे का भी आदी था। वह अक्सर नशा करने के लिए घर से निकल जाता था और उसके वापस लौटने का कोई निश्चित समय नहीं रहता था।