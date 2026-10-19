दुर्गा पूजा मेला देखने गए युवक की बेरहमी से हत्या, दोनों आंखें फोड़ दी; शव के पास स्मैक के निशान
चंदन कुमार शर्मा रविवार की रात नवरात्र के मौके पर बगल के एक गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने कार्यक्रम देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन सोमवार सुबह तक नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई। उसकी लाश मिली तो कोहराम मच गया।
भरगामा, निज संवाददाता। बिहार अररिया में दुर्गा पूजा मेला देखने घर से निकले युवक की बेहरमी से हत्या कर दी गई। भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित कचरा भवन में सोमवार की दोपहर उसकी लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। उनकी दोनो आँखें फोड़कर हत्या की गई थी। मृतक की पहचान रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 13 निवासी स्व संदेव शर्मा के पुत्र चंदन कुमार शर्मा के रूप में हुई है।
ग्रामीणों के अनुसार वह नशे का आदि था। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार चंदन कुमार शर्मा रविवार की रात नवरात्र के मौके पर बगल के एक गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने कार्यक्रम देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन सोमवार सुबह तक नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई। लेकिन कोई पता नहीं चला। दोपहर में बकरी चरा रहे कुछ लोगों ने रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित कचरा भवन के अंदर एक युवक का शव देखा। कचरा भवन में शव देख कर बकरी चरा रहे बच्चों ने शोर मचाया। बच्चों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जूट गई । इसके बाद शव की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई। युवक की पहचान होते ही इलाके में सनसनी फैल गई । इधर कचरा भवन में शव मिलने की सूचना पर भरगामा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया ।
तीन भाइयों में सबसे छोटा था चंदन
बताया जाता है कि चंदन तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उनके पिता मझौले किसान है। चंदन को दो छोटी बेटियां हैं, जिनमें एक की उम्र करीब दो वर्ष और दूसरी की उम्र सात माह बताई जा रही है। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। ग्रामीणों के अनुसार चंदन नशे का भी आदी था। वह अक्सर नशा करने के लिए घर से निकल जाता था और उसके वापस लौटने का कोई निश्चित समय नहीं रहता था।
स्मैक पीने वाला रैपर मिला
घटना के संबंध में भरगामा के प्रभारी थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल पर स्मैक पीने वाला रैपर मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसकी आंखें कैसे क्षतिग्रस्त हुईं, इसका पता की जा रही है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें