दशहरा में ससुराल गए युवक की पीट-पीटकर हत्या; पत्नी, सास, ससुर पर भाई ने लगाया गंभीर आरोप

मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि उपेंद्र को उसके ससुराल वालों ने मार दिया। इसमें पत्नी का भी हाथ है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, नौतन, एक संवाददाताFri, 3 Oct 2025 06:32 PM
बिहार के बेतिया में ससुराल गए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना नौतन थाना क्षेत्र दक्षिण तेल्हुआ के नौराही गांव की है। मृत युवक उपेन्द्र राम उम्र 35 वर्ष की मार पीटकर जान ले ली गयी। उसके भाई ने पत्नी, सास, ससुर, साला पर मार डालने का आरोप लगाया है। घटना की सुचना पर दल-बल के साथ पहुंचे सदर डीएसपी टू रजनीश कांत प्रियादर्शी और फौरेंसिक जांच टीम ने घटना के हर पहलू की बारिकी से जांच पड़ताल की। डीएसपी ने घटना स्थल पर जानकारी भी जुटाई। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

इस बावत सुगाव थाना सुगौली जिला पुर्वी चम्पारण के मृतक के भाई संतोष राम ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उनके भाई की शादी नौ वर्ष पहले दक्षिण तेल्हुआ पंचायत के नौराही निवासी मानदेव राम की पुत्री अंतिमा कुमारी से हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। बताया कि दशहरा पर एक अक्टूबर को उनका भाई ससुराल आया था। वहीं उसकी हत्या कर दी गई।

भाई ने आरोप लगाया है कि किसी बात को लेकर सास लालसी देवी, ससुर मानदेव राम, साला सोनु कुमार, पत्नी अंतिमा कुमारी और अन्य नामजद व्यक्ति मारपीट कर हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी अंतिमा देवी,ससुर मानदेव राम व सास लालसी देवी को पुछताछ के लिए हिरासत में रख बाद फिर दिया गया।

इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि मृतक के भाई संतोष राम के द्वारा मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगया है। बयान के आलोक में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला का खुलासा हो सकेगा। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उपेंद्र के दो बच्चे अनाथ हो गए हैं।

