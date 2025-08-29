चाय पी रहीं 3 लड़कियों को युवक ने छेड़ा, विरोध पर दुकानदार को मारा चाकू; भीड़ ने मनचले को कूट दिया

चाय दुकान पर तीन युवतियां चाय पी रही थीं। इसी दौरान ई-रिक्शा चालक ने उसने छेड़खानी करते हुए फब्तियां कसीं। इस पर दुकानदार सुजीत ने विरोध किया तो चाकू से वार कर दिया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के विरोध पर चाकूबाजी की घटना हुई। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमलीचट्टी रोड स्थित जिला परिषद मार्केट के पास का मामला है। ई-रिक्शा चालक ने चाय दुकानदार सुजीत कुमार और उसके पिता नंदकिशोर साह को चाकू मार दिया। दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने हमलावर ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया। भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद भीड़ से ई-रिक्शा चालक को मुक्त कराया। पहले उसे सदर अस्पताल ले गई। जहां से बेहतर इलाज के लिए दो एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। एसकेएमसीएच में चिकित्सकों ने उसका ऑपरेशन कराने की सलाह दी। उसके हाथ तीन जगहों से टूट गये हैं। जबकि चाकू लगने से घायल सुजीत और उसके पिता का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया।

बाप-बेटे को मारा चाकू स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सुजीत की चाय दुकान पर तीन युवतियां चाय पी रही थीं। इसी दौरान ई-रिक्शा चालक ने उसने छेड़खानी करते हुए फब्तियां कसीं। इस पर दुकानदार सुजीत ने विरोध किया और ई-रिक्शा चालक को फटकार लगाई। विरोध पर ई-रिक्शा चालक सुजीत से भिड़ गया। मारपीट के क्रम में उसने चाकू निकालकर सुजीत पर हमला कर दिया। उसने चाकू का वार हाथ से रोका, जिससे कई जगह पर चाकू से हाथ कट गया। बेटे को लहूलुहान देख पिता नंदकिशोर सिंह बचाने आए। आरोपित ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया।

डर से चिल्लाने लगीं लड़कियां घटना के बाद चाय पी रही युवतियां चिल्लाने लगी। स्थानीय लोगों ने ई-रिक्शा चालक को पकड़ा लिया। पूरा मामला समझने के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और ई-रिक्शा चालक की पिटाई शुरू कर दी। बाद में ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल पिता-पुत्र को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने मौके पर से चाकू जब्त किया है।