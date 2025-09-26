चुनाव से पहले 10000 रुपए पकड़ा दिए, ये सम्मान नहीं... पटना में महिला संवाद में गरजीं प्रियंका गांधी

एक दिन के बिहार दौरे पर आईं प्रियंका गांधी ने पटना में महिला संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि सम्मान का मतलब ये नहीं कि चुनाव से पहले 10 हजार रुपए पकड़ा दिए, ये तो खरीदने की कोशिश है।

बिहार दौरे पर आईं कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय (सदाकत आश्रम) में आयोजित 'महिला संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होने बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी आपको सम्मान दे रही है। सम्मान का मतलब ये नहीं कि चुनाव से पहले कुछ पैसे दे दिए जाएं- ये तो खरीदने की कोशिश है। महिला सम्मान तब होगा, जब आपको हर महीने सही मानदेय मिलेगा, जब आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार आपकी मदद करेगी, जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आपको सुरक्षित समझेंगी।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बीजेपी और नीतीश सरकार आपको कभी ऐसा सम्मान नहीं देगी। यहां जब आप अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं तो आपको पीटा जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। महिला संवाद कार्यक्रम में बिहार की आशा, आंगनवाड़ी, किसान, मजदूर एवं अन्य ​व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद कर प्रियंका ने उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार उनकी समस्याओं का व्यापक समाधान पेश करेगी।

प्रिंयका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आपका संघर्ष आपकी ताकत है। आप उसे पहचानिए, उसकी कीमत जानिए। पार्टियां आपकी कीमत समझती है, इसलिए चुनाव से पहले आपको पैसे दे रही हैं। महिलाओं से अपील करते हुए प्रियंका ने कहा कि हम सब बहनें हैं, सबके अलग - अलग संघर्ष हैं। यह बहुत जरूरी है कि संघर्ष को शक्ति में बदलें। 20 साल से आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई है। आप बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो।

कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि यहां रोजगार के साधन नहीं है। पलायन के कारण आपके पति बाहर मजदूरी करते हैं। आपको यहां अकेले रहना पड़ता है। आप घर की परिस्थितियां समझती हैं, चुनावी परिस्थिति भी समझिए। प्रियंका गांधी ने वादा करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार आई तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और भूमिहीन परिवारों के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिलेगा। ये महागठबंधन की गारंटी है।