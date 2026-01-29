Hindustan Hindi News
तू तारीख लड़ते रह जेबी, हम जज के खरीद लेबो; बिहार पुलिस की गाड़ी में रील ने हिलाया महकमा

सुपौल जिले के कुनौली में बिहार पुलिस की गाड़ी में बनी रौबदार रील चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें पुलिस गाड़ी में बैठा एक युवक रौब जमाते हुए रीलबाजी करते हुए नजर आ रहा है। 

Jan 29, 2026 09:59 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददाता, सुपौल
बिहार पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठकर रौब दिखाते हुए बनाई गई रील के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इस वायरल वीडियो में "तू तारीख लड़ते रह जेबी, हम जज के खरीद लेबो" और "हई जिला के बाहुबली" जैसे संवाद और गानों का इस्तेमाल किया गया है। यह वाकया भारत-नेपाल सीमा से सटे सुपौल जिले के कुनौली थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष रोशन कुमार और उनके कथित निजी ड्राइवर राजेश कुमार की पुलिस वैन में बनाई गई रील और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इन वीडियो में न सिर्फ सरकारी वाहन के दुरुपयोग के आरोप हैं, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले संवाद भी सुनाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में थानाध्यक्ष वर्दी में पुलिस वैन के भीतर मोबाइल पर बातचीत करते दिखते हैं, जबकि वाहन चला रहा व्यक्ति रील बनाता नजर आता है। बैकग्राउंड में रौब जमाते हुए गाने चल रहे हैं।

इस वाकये के सामने आने के बाद आम लोगों में आक्रोश है और पुलिस की साख पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने एक निजी व्यक्ति को अवैध रूप से ड्राइवर के रूप में रखा हुआ है, जो ना तो पुलिसकर्मी है और ना ही अधिकृत है। इसके बावजूद वह सरकारी पुलिस वाहन चलाते और थाना गतिविधियों में शामिल दिखाई दे रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में थानाध्यक्ष और उक्त व्यक्ति को नेपाल में एक साथ भी देखा गया है, जिससे सीमा पार आवाजाही और सुरक्षा चूक की आशंका जताई जा रही है। कुछ वीडियो में कथित तौर पर रुपये की गड्डियों का दृश्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि अति संवेदनशील सीमा क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। इससे पहले भी थानाध्यक्ष पर मूक-बधिर युवक को नेपाल सीमा के पास छोड़ने के आरोप लग चुके हैं।

सुपौल के एसपी शरथ आरएस का कहना है कि मामला उनकी संज्ञान में आया है। इसकी जांच शुरू कर दी गई है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

