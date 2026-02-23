आप चिंता ना करें..., तेजस्वी ने बिहार सरकार के खजाने पर उठाए सवाल तो अशोक चौधरी ने दिया जवाब

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार का खजाना इन भ्रष्टाचारियों ने खाली कर दिया है। कुछ दिनों बाद सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति भी बिहार सरकार की नहीं होगी। इन लोगों ने लूट मचा रखा है।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से सरकार का खजाना खाली हो गया है। इसपर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता विपक्ष को जवाब देते हुआ कहा है कि इसकी चिंता आप ना करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य है। यहां सबसे ज्यादा पलायन है। निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट हो गया है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे खराब है। शिक्षा-स्वास्थ्य के मामले में और खेलकूद के मामले में भी बिहार सबसे फिसड्डी राज्य हो गया है।

21 साल बिहार की जनता ने एनडीए को मौका दिया है। सबसे बेरोजगार राज्य में बिहार की गिनती आती है। मेरा यह कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, तानाशाही, अफसरशाही, कुशासन बिहार में बढ़ा है। इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। कोई कार्रवाई या सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है।

तेजस्वी यादव ने आगे यह भी कहा कि हत्या, अपहरण और गैंगरेप जैसी वारदातें हो रही हैं। कहीं कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। जब कोई सदन में सवाल पूछना चाहता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता है वहीं पुरानी घिसी-पीटी बातें सरकार बोलती है। सरकार का खजाना इन भ्रष्टाचारियों ने खाली कर दिया है। कुछ दिनों बाद सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति भी बिहार सरकार की नहीं होगी। इन लोगों ने लूट मचा रखा है।