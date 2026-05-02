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बिहार में योगी मॉडल या नीतीश मॉडल? सम्राट चौधरी के माला चढ़ाने वाले बयान पर RJD ने पूछा, BJP-JDU क्या बोली?

May 02, 2026 06:06 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम के बयान पर राजद ने पूछा है कि बिहार में यह योगी मॉडल है या नीतीश मॉडल? राजद प्रवक्ता के बयान पर बीजेपी और जदयू ने पलटवार किया है।

बिहार में योगी मॉडल या नीतीश मॉडल? सम्राट चौधरी के माला चढ़ाने वाले बयान पर RJD ने पूछा, BJP-JDU क्या बोली?

Politics on Samrat Choudhary Version: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया है। उन्होंने कहा था कि अपराधियों को माला पहनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उन पर माला चढ़ाया जाना चाहिए। राजद ने पूछा है कि बिहार में यह योगी मॉडल है या नीतीश मॉडल? राजद प्रवक्ता के बयान पर बीजेपी और जदयू ने पलटवार किया है।

सीएम सम्राट चौधरी बिहार में कानून का राज स्थापित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। कई कार्यक्रमों में खासकर डीएम एसपी की बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य में अपराधियों का एनकाउंटर जारी रहेगा। कहा कि अपराधी अपना काम छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। क्राइम कंट्रोल के लिए उन्होंने पुलिस को छूट देते हुए कहा कि बदमाशों को माला पहनाने की नहीं बल्कि उनपर माला चढ़ाने की आवश्यकता है। आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर कहीं भी छिप जाएं, पुलिस और खोजकर बाहर लाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इस पर बिहार में राजनैतिक बवाल मच गया। राजद ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव के बाद राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मैदान में उतर गए। उन्होंने पूछा कि सीएम ऐसा बोलते हैं तो बिहार में योगी मॉडल चल रहा है या नीतीश मॉडल? अब अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की यही नई नीति होगी?

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मृत्युंजय तिवारी के बयान पर जदयू ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। नए सीएम सम्राट चौधरी भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और उनके निर्देश कानून के दायरे में ही हैं। विपक्ष को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। पुलिस अपराधियों का मनोबल गिराने के लिए ना कि उनके आवाभगत के लिए। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अपराधी गोली चलाएंगे तो उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा।

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इधर बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सीएम के बयानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य में अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। नीतीश कुमार ने शासन का जो मॉडल स्थापित किया था, सम्राट चौधरी भी उसी तर्ज पर चल रहे हैं। विधि-व्यवस्था को ठीक रखना एनडीए सरकार की प्राथमिकता है और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के जीरो टॉलेरेंस वाली नीति पर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद सम्राट हैं और उनके डर से अपराधी बिल में घुस रहे हैं।

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शुक्रवार को गया और नालंदा में सीएम सम्राट चौधरी ने फिर कहा कि अपराध और अपराधियों से कौई समझौता नहीं किया जाएगा। खासकर बेटियों और बहनों को पुलिस पूरी सुरक्षा मुहैय्या कराएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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