योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में प्रचार शुरू, कल दो जगह BJP कैंडिडेट का नामांकन कराएंगे

संक्षेप: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में प्रचार अभियान गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन वे पटना और सहरसा में दो जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगातार कई रैलियां करेंगे। योगी के चुनाव प्रचार का सिलसिला 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यूपी सीएम पटना और सहरसा में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे। दोनों जगहों पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचार बिहार में रैलियों के लिए बुलाया जा रहा है। एनडीए के प्रत्याशी लगातार भाजपा संगठन से अपने विधानसभा क्षेत्रों में योगी की रैलियों की मांग कर रहे हैं।

यूपी सीएम की पहली रैली गुरुवार को पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में होगी। यहां वे ऑरगेनो रिसॉर्ट में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन के बाद उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित कर वोट मांगेंगे। इसके बाद वे पटना से सहरसा जाएंगे। यहां सहरसा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉ. आलोक रंजन के नामांकन के बाद पटेल मैदान पर जनसभा को योगी संबोधित करेंगे। उनका शाम करीब 4 बजे के आसपास जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है।