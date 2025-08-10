Bihar Weather: बिहार के सुपौल, नवादा समेत इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, पटना में कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather: उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली व ठनका गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। इधर शनिवार को पटना सहित 12 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 46.2 मिलीमीटर बारिश हुई।
Bihar Weather: बिहार के पांच जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, गयाजी और नवादा जिले के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होगी। इस बाबत मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली व ठनका गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं।
इधर शनिवार को पटना सहित 12 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 46.2 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज किया गया।
राजधानी में 6.8 एमएम बारिश दर्ज की गई
पटना में रविवार को बादल छाये रहेंगे। इस दौरान जिले के एक-दो स्थानों पर बिजली व ठनका गिरने के साथ ही बारिश होने के भी आसार हैं। वहीं शनिवार को पटना में सुबह से बादल छाये रहे। इस दौरान राजधानी के कई इलाकों में हल्के स्तर की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 6.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 32.3 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।