yello alert for heavy rain in patna kaimur rohtas aurangabad and nawada lightning strike thunderstorm in south bihar Bihar Weather: बिहार में भारी बारिश से बच कर रहें, पटना समेत इन 7 जिलों में येलो अलर्ट; कहां मेघ गर्जन और वज्रपात, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsyello alert for heavy rain in patna kaimur rohtas aurangabad and nawada lightning strike thunderstorm in south bihar

Bihar Weather: बिहार में भारी बारिश से बच कर रहें, पटना समेत इन 7 जिलों में येलो अलर्ट; कहां मेघ गर्जन और वज्रपात

Bihar Weather: गुरुवार को पटना सहित सात जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा और जमुई में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। जबकि, शेष भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटनाThu, 21 Aug 2025 05:37 AM
share Share
Follow Us on
Bihar Weather: बिहार में भारी बारिश से बच कर रहें, पटना समेत इन 7 जिलों में येलो अलर्ट; कहां मेघ गर्जन और वज्रपात

Bihar Weather: बिहार में मानसून की गतिविधियां फिर से बेहतर होंगी। 22 से 26 अगस्त के बीच दक्षिणी और पूर्वी बिहार में कुछ जगहों पर भारी से अतिभारी बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने विशेष बुलेटिन जारी कर कहा है कि इस दौरान बारिश के समय नदियों में नहाने, तैरने और नाव संचालन से बचें। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार गुरुवार को पटना सहित सात जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा और जमुई में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। जबकि, शेष भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी है।

दक्षिण बिहार में झोंके के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। इधर, बुधवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने से उमस की स्थिति बनी रही है। देर शाम झमाझम बारिश हुई। मंगलवार की रात राजधानी में 15.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं राजधानी के संपतचक में सर्वाधिक वर्षा 25.2 मिमी दर्ज हुई। बुधवार को पटना में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को तेज धूप की वजह से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। शाम में भी बारिश हुई।

कहां कितनी बारिश हुई

पटना जिले के फतुहा में 24.8 मिमी, दानापुर में 16.2 मिमी, फुलवारीशरीफ में 15.6 मिमी, बिहटा में 15 मिमी, खुशरूपुर में 14.8 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 21.5 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 13 मिमी, बांका के कटोरिया में 11.2 मिमी, औरंगाबाद के बारूण में 9 मिमी, बांका के चंदन में 8.4 मिमी, बक्सर में 6.8 मिमी, कटिहार के कदवा में 6.4 मिमी, पूर्णिया के अमौर में 6.2 मिमी, कटिहार में छह मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 6 मिमी, जमुई के चकाई में 5.8 मिमी, बांका के बेलहर में 5.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।