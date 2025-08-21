Bihar Weather: बिहार में भारी बारिश से बच कर रहें, पटना समेत इन 7 जिलों में येलो अलर्ट; कहां मेघ गर्जन और वज्रपात

Bihar Weather: गुरुवार को पटना सहित सात जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा और जमुई में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। जबकि, शेष भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी है।

Bihar Weather: बिहार में मानसून की गतिविधियां फिर से बेहतर होंगी। 22 से 26 अगस्त के बीच दक्षिणी और पूर्वी बिहार में कुछ जगहों पर भारी से अतिभारी बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने विशेष बुलेटिन जारी कर कहा है कि इस दौरान बारिश के समय नदियों में नहाने, तैरने और नाव संचालन से बचें। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार गुरुवार को पटना सहित सात जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा और जमुई में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। जबकि, शेष भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी है।

दक्षिण बिहार में झोंके के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। इधर, बुधवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने से उमस की स्थिति बनी रही है। देर शाम झमाझम बारिश हुई। मंगलवार की रात राजधानी में 15.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं राजधानी के संपतचक में सर्वाधिक वर्षा 25.2 मिमी दर्ज हुई। बुधवार को पटना में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को तेज धूप की वजह से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। शाम में भी बारिश हुई।