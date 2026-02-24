Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ये कोई तरीका है...बेमतलब का बात मत करिए; भाई वीरेंद्र और सीएम नीतीश में नोंकझोंक

Feb 24, 2026 11:58 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। हालांकि भाई वीरेंद्र भी बोलते रहे। सीएम नीतीश ने कहा कि जब आप बोलते हैं तो हम सुनते रहते हैं। आज आप बोले तो हम बोल दिए कि ये कोई तरीका है।

ये कोई तरीका है...बेमतलब का बात मत करिए; भाई वीरेंद्र और सीएम नीतीश में नोंकझोंक

बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर हंगामा हो गया। दरअसल सदन के अंदर पटना में दफादार-चौकीदार पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि दफादार संघ के शिष्टमंडल से बात होगी। लेकिन विपक्ष का हंगामा शांत नहीं हुआ। विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा कर रहे थे जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है। लेकिन जब विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन के अंदर नारे लगाए कि लाठी-डंडे की सरकार नहीं चलेगी। इस बीच विजय चौधरी ने कहा कि अगर यह सरकार नहीं चलेगी तो चौकीदारों और दफादारों की मांगों को कौन पूरा करेगा।

लेकिन इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सीएम नीतीश ने कहा कि यह सब मत करिए। आप बहुत कम हैं, थोड़ा सा आप हैं और इतना ज्यादा कर रहे हैं। विपक्ष पर भड़कते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि आप बेमतलब का मत बोलिए, बैठिए चुपचाप। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। हालांकि भाई वीरेंद्र भी बोलते रहे। सीएम नीतीश ने कहा कि जब आप बोलते हैं तो हम सुनते रहते हैं। आज आप बोले तो हम बोल दिए कि ये कोई तरीका है। आप लोग अब कितना कम हो गए हैं। हमलोग 202 हैं और आप कितना हैं। भाई वीरेंद्र इसके बाद बोलते रहे तो सीएम ने कहा कि छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए।

ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिश! बाल-बाल बचीं सैकड़ों जानें; जांच शुरू
ये भी पढ़ें:बिहार में यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे बने सिरदर्द, घुसपैठ पर शाह का मंथन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि दो बार आप लोगों को भी रखे। आप लोग गड़बड़ कर देते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं। अब कभी नहीं होगा। आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है क्या? आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। आप जानते हैं कि बिहार कितना आगे बढ़ रह है। आप जब थेॉ तब शाम के बाद घऱ से कोई निकलता था। घर के अंदर रहता था। इसके बाद सदन में मौजूद विपक्ष के सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। सीएम नीतीश ने कहा कि बिना मतलब इतना मत करिए। आप लोग आज तक कोई काम ही नहीं किए हैं। इसके बाद विपक्षी सदस्य वेल में आए तो अध्यक्ष ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए भी कहा। हालांकि विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे।

ये भी पढ़ें:तीन घंटे में पशुपतिनाथ और 2 घंटे में देवघर, इस मुंगेर से नेपाल जाना भी आसान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Cm Nitish Kumar Bihar CM Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।