ये कोई तरीका है...बेमतलब का बात मत करिए; भाई वीरेंद्र और सीएम नीतीश में नोंकझोंक

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। हालांकि भाई वीरेंद्र भी बोलते रहे। सीएम नीतीश ने कहा कि जब आप बोलते हैं तो हम सुनते रहते हैं। आज आप बोले तो हम बोल दिए कि ये कोई तरीका है।

बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर हंगामा हो गया। दरअसल सदन के अंदर पटना में दफादार-चौकीदार पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि दफादार संघ के शिष्टमंडल से बात होगी। लेकिन विपक्ष का हंगामा शांत नहीं हुआ। विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा कर रहे थे जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है। लेकिन जब विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन के अंदर नारे लगाए कि लाठी-डंडे की सरकार नहीं चलेगी। इस बीच विजय चौधरी ने कहा कि अगर यह सरकार नहीं चलेगी तो चौकीदारों और दफादारों की मांगों को कौन पूरा करेगा।

लेकिन इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सीएम नीतीश ने कहा कि यह सब मत करिए। आप बहुत कम हैं, थोड़ा सा आप हैं और इतना ज्यादा कर रहे हैं। विपक्ष पर भड़कते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि आप बेमतलब का मत बोलिए, बैठिए चुपचाप। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। हालांकि भाई वीरेंद्र भी बोलते रहे। सीएम नीतीश ने कहा कि जब आप बोलते हैं तो हम सुनते रहते हैं। आज आप बोले तो हम बोल दिए कि ये कोई तरीका है। आप लोग अब कितना कम हो गए हैं। हमलोग 202 हैं और आप कितना हैं। भाई वीरेंद्र इसके बाद बोलते रहे तो सीएम ने कहा कि छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए।