बिहार की औरतों की मांग में सिंदूर की लंबाई पर यश माहेश्वरी की भद्दी कॉमेडी से उबाल, FIR की मांग
बिहार की महिलाओं के सिंदूर की लंबाई पर भद्दी टिप्पणी कर स्टैंड अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने के बाद कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है।
स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी बिहार की महिलाओं के सिंदूर का भद्दा मजाक बनाने पर घिर गए हैं। कॉमेडियन ने बिहार की औरतों की मांग में सिंदूर की लंबाई की तुलना कथित तौर पर पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से कर दी। इस अश्लील टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिहार के लोगों ने यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेत्री रितु जायसवाल ने कहा कि छठ महापर्व की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 21 नवंबर को एक स्टेंड-अप कॉमेडी का वीडियो पोस्ट किया। बताया गया कि यह वीडियो उनके दिल्ली-एनसीआर में हुए शो का है। इसमें वह कॉमेडी करते हुए बिहार की महिलाओं के खिलाफ कथित भद्दा मजाक करते नजर आ रहे हैं।
यश माहेश्वरी ने क्या विवादित बोला?
कॉमेडियन ने बिहार की महिलाओं की मांग में लगे सिंदूर की लंबाई को उनके पति के लिंग की लंबाई से जोड़ दिया। वीडियो में कुछ दर्शकों के हंसने की आवाज भी आ रही है। यश की इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। यूजर्स ने इसे अश्लील टिप्पणी बताते हुए बिहार की महिलाओं का अपमान करार दिया है। कॉमेडियन के खिलाफ सोशल मीडिया पर उबाल देखा जा रहा है। लोग बिहार पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
कॉमेडियन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग
यश माहेश्वरी की इस स्टैंड-अप कॉमेडी के शॉर्ट वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यूजर्स बिहार की महिलाओं के सिंदूर का अपमान बताते हुए कॉमेडियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। खबर लिखे जाने तक कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
रितु जायसवाल बोलीं- छठ की अस्मिता से खिलवाड़
सामाजिक कार्यकर्ता और लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ चुकीं भाजपा नेत्री रितु जायसवाल ने कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ हर जिले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
यश माहेश्वरी ने यूट्यूब वीडियो में बताया कि वह राजस्थान के रहने वाले हैं। यूट्यूब पर उनके 29 हजार सब्स्क्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर यश का अकाउंट बंद बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।