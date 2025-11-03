Hindustan Hindi News
Bihar Newsyadav muslim and kurmi population in sahebpur kamal assembly seat fight between rjd and nda
यादव, मुस्लिम और कुर्मी की है आबादी; साहेबपुरकमाल में चुप्पा वोट हैं निर्णायक, RJD- NDA में कड़ी टक्कर

संक्षेप: Bihar Chunav: इस बार एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र विवेक मैदान में है। जबकि गत चुनाव जदयू के प्रत्याशी रहे अमर कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गये हैं। वे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे दिख रहे हैं।

Mon, 3 Nov 2025 01:22 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, साहेबपुरकमाल, बेगूसराय
Bihar Chunav: साहेबपुरकमाल विधानसभा क्षेत्र पर विगत कार्यकाल छोड़कर करीब कई दशकों से राजद का कब्जा रहा है। पिछले दो चुनावों में राजद लगातार यहां जीत रहा है। इस बार राजद को जहां अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। वहीं एनडीए राजद के मजबूत गढ़ को ध्वस्त करने के लिए बेताब है। हालांकि यहां कांग्रेस से पांच, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से एक, भारतीय जनसंघ से एक, जनता पार्टी सेक्युलर से एक, जनता दल से एक, जदयू ने दो व राजद ने पांच बार जीत हासिल की है।

करीब पांच दशक से इस विधानसभा क्षेत्र पर पूर्व मंत्री स्व. श्रीनारायण यादव के परिजनों का ही दबदबा रहा है। वर्तमान में उनके पुत्र सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव यहां से विधायक है। पिछली बार वर्तमान विधायक ने एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार को करीब 14 हजार मतों से पराजित किया था।

ये भी पढ़ें:अनंत सिंह ने खाई जेल की रोटी-सब्जी, बिहार चुनाव बाद रिमांड पर लेने की तैयारी
माना जाता है कि पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन होने के बावजूद लोजपा द्वारा अपना उम्मीदवार मैदान में उतार देने से यहां एनडीए की हार हुई थी। पिछले चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार को करीब 22 हजार मत प्राप्त हुए थे। माना जाता है कि एनडीए मतों के बिखराव के कारण जदयू प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था।

इस बार एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र विवेक मैदान में है। जबकि गत चुनाव जदयू के प्रत्याशी रहे अमर कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गये हैं। वे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे दिख रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में यादवों की आबादी अधिक है।

यादवों के बाद मुस्लिम व कुर्मी की आबादी है। तीनों जाति का अंतर भी महज चार से पांच हजार के बीच माना जाता है। अतिपिछड़ी जाति भी यहां बड़ी तादाद में है। चुनाव में इन्हें चुप्पा वोट कहा जाता है। प्रत्याशियों की जीत इसी अतिपिछड़ी जातियों की गोलबंदी पर निर्भर करती है। यह वोट एनडीए का माना जाता है। एनडीए व निर्दलीय प्रत्याशी इसी वोट के सहारे राजद को चुनौती देते आ रहे हैं।

साहेबपुरकमाल विस क्षेत्र से कब-कब कौन रहे विधायक

1952 - ब्रह्मदेव नारायण सिंह -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1957 - ब्रह्मदेव नारायण सिंह -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1962 - प्रेमा देवी. - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1967 - अवधेश मिश्र - संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1969 - मो. जमालुद्दीन. - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1972 - चंद्रचूड़ देव. - भारतीय जनसंघ

1977 - चंद्रचूड़ देव. - जनता पार्टी

1980 - श्रीनारायण यादव. - जनता पार्टी सेक्युलर

1985 - समसू जोहा. - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1990 - श्रीनारायण यादव - जनता दल

1995 - श्रीनारायण यादव - राष्ट्रीय जनता दल

2000 - श्रीनारायण यादव - राष्ट्रीय जनता दल

2005 - श्रीनारायण यादव - राष्ट्रीय जनता दल

2005 नवंबर - जमशेद अशरफ - जनता दल यूनाइटेड

2010 - परवीन अमानुल्लाह - जनता दल यूनाइटेड

2014 - श्रीनारायण यादव. - राष्ट्रीय जनता दल

2015 - श्रीनारायण यादव. - राष्ट्रीय जनता दल

2020 - सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव - राजद

2010 विधानसभा चुनाव परिणाम

परवीन अमानुल्लाह (जनता दल यूनाइटेड)

- प्राप्त मत 46391

श्रीनारायण यादव (राजद) - प्राप्त मत 35280

जीत का अंतर - 11071

2015 विधानसभा चुनाव परिणाम

श्रीनारायण यादव (राजद) - 78225

मो. असलम (लोजपा). - 32751

जीत का अंतर - 45474

2020 विधानसभा चुनाव परिणाम

सतानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन यादव (राजद) - 64888

शशिकांत कुमार शशि उर्फ

अमर कुमार सिंह (जनता दल यूनाइटेड) - 50663

जीत का अंतर - 14225

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
RJD Nda Bihar NDA अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।