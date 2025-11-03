यादव, मुस्लिम और कुर्मी की है आबादी; साहेबपुरकमाल में चुप्पा वोट हैं निर्णायक, RJD- NDA में कड़ी टक्कर

संक्षेप: Bihar Chunav: इस बार एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र विवेक मैदान में है। जबकि गत चुनाव जदयू के प्रत्याशी रहे अमर कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गये हैं। वे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे दिख रहे हैं।

Mon, 3 Nov 2025 01:22 PM

Bihar Chunav: साहेबपुरकमाल विधानसभा क्षेत्र पर विगत कार्यकाल छोड़कर करीब कई दशकों से राजद का कब्जा रहा है। पिछले दो चुनावों में राजद लगातार यहां जीत रहा है। इस बार राजद को जहां अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। वहीं एनडीए राजद के मजबूत गढ़ को ध्वस्त करने के लिए बेताब है। हालांकि यहां कांग्रेस से पांच, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से एक, भारतीय जनसंघ से एक, जनता पार्टी सेक्युलर से एक, जनता दल से एक, जदयू ने दो व राजद ने पांच बार जीत हासिल की है।

करीब पांच दशक से इस विधानसभा क्षेत्र पर पूर्व मंत्री स्व. श्रीनारायण यादव के परिजनों का ही दबदबा रहा है। वर्तमान में उनके पुत्र सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव यहां से विधायक है। पिछली बार वर्तमान विधायक ने एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार को करीब 14 हजार मतों से पराजित किया था।

माना जाता है कि पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन होने के बावजूद लोजपा द्वारा अपना उम्मीदवार मैदान में उतार देने से यहां एनडीए की हार हुई थी। पिछले चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार को करीब 22 हजार मत प्राप्त हुए थे। माना जाता है कि एनडीए मतों के बिखराव के कारण जदयू प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था।

इस बार एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र विवेक मैदान में है। जबकि गत चुनाव जदयू के प्रत्याशी रहे अमर कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गये हैं। वे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे दिख रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में यादवों की आबादी अधिक है।

यादवों के बाद मुस्लिम व कुर्मी की आबादी है। तीनों जाति का अंतर भी महज चार से पांच हजार के बीच माना जाता है। अतिपिछड़ी जाति भी यहां बड़ी तादाद में है। चुनाव में इन्हें चुप्पा वोट कहा जाता है। प्रत्याशियों की जीत इसी अतिपिछड़ी जातियों की गोलबंदी पर निर्भर करती है। यह वोट एनडीए का माना जाता है। एनडीए व निर्दलीय प्रत्याशी इसी वोट के सहारे राजद को चुनौती देते आ रहे हैं।

साहेबपुरकमाल विस क्षेत्र से कब-कब कौन रहे विधायक 1952 - ब्रह्मदेव नारायण सिंह -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1957 - ब्रह्मदेव नारायण सिंह -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1962 - प्रेमा देवी. - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1967 - अवधेश मिश्र - संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1969 - मो. जमालुद्दीन. - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1972 - चंद्रचूड़ देव. - भारतीय जनसंघ

1977 - चंद्रचूड़ देव. - जनता पार्टी

1980 - श्रीनारायण यादव. - जनता पार्टी सेक्युलर

1985 - समसू जोहा. - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1990 - श्रीनारायण यादव - जनता दल

1995 - श्रीनारायण यादव - राष्ट्रीय जनता दल

2000 - श्रीनारायण यादव - राष्ट्रीय जनता दल

2005 - श्रीनारायण यादव - राष्ट्रीय जनता दल

2005 नवंबर - जमशेद अशरफ - जनता दल यूनाइटेड

2010 - परवीन अमानुल्लाह - जनता दल यूनाइटेड

2014 - श्रीनारायण यादव. - राष्ट्रीय जनता दल

2015 - श्रीनारायण यादव. - राष्ट्रीय जनता दल

2020 - सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव - राजद

2010 विधानसभा चुनाव परिणाम परवीन अमानुल्लाह (जनता दल यूनाइटेड)

- प्राप्त मत 46391

श्रीनारायण यादव (राजद) - प्राप्त मत 35280

जीत का अंतर - 11071

2015 विधानसभा चुनाव परिणाम श्रीनारायण यादव (राजद) - 78225

मो. असलम (लोजपा). - 32751

जीत का अंतर - 45474

2020 विधानसभा चुनाव परिणाम सतानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन यादव (राजद) - 64888

शशिकांत कुमार शशि उर्फ

अमर कुमार सिंह (जनता दल यूनाइटेड) - 50663