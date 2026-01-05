Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWorld largest Shivling departs from Gopalganj, to be installed at the Virat Ramayana Temple on 17th January
विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज से रवाना, 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में स्थापना

विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज से रवाना, 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में स्थापना

संक्षेप:

तमिलनाडु के महाबलीपुरम से संसार का सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए यूपी-बिहार सीमा स्थित बलथरी चेकपोस्ट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गोपालगंज से पूर्वी चंपारण के लिए शिवलिंग रवाना हो गया है। 17 जनवरी को कैथवलिया-बहुआरा गांव में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा।

Jan 05, 2026 07:15 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कुचायकोट, (गोपालगंज)
गोपालगंज के कुचायकोट से पूर्वी चंपारण के कैथवलिया-बहुआरा के लिए शिवलिंग के रवाना होने के मौके पर बिहार-यूपी बॉर्डर के बल्थरी चेक पोस्ट पर भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय एकता का अनुपम दृश्य साकार हो गया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से संसार का सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए यूपी-बिहार सीमा स्थित बलथरी चेकपोस्ट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यह विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया-बहुआरा गांव में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा।

इस शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट और गोलाकार व्यास भी 33 फीट है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 33 करोड़ देवताओं से जुड़ा यह अंक आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को शिवलिंग के बिहार में प्रवेश से पूर्व विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच पुष्प अर्पित किए गए और लगभग 40 मिनट तक निरंतर जयकारे लगते रहे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। इनमें पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू शाही तथा बरौली विधायक मनजीत सिंह प्रमुख थे। श्रद्धालुओं ने ट्रक पर स्थापित शिवलिंग पर फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया।

45 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा

महाबलीपुरम के विशेष कारीगरों ने महीनों की मेहनत से इसे एक ही शिला से तराशा है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रक के माध्यम से इसे बिहार लाया गया। ट्रक चालक के अनुसार, इस यात्रा में करीब एक माह दस दिन लगे। करीब 45 दिनों की इस यात्रा में शिवलिंग ने दक्षिण से उत्तर भारत तक हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और अंततः गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेकपोस्ट तक पहुंचा। यहां यह तीन दिनों तक रहा। इस दौरान आसपास के गांवों और कस्बों से हजारों लोग पहुंचे और शिवलिंग पर पुष्प चढ़ा कर पूजा की।

120 एकड़ में बन रहा रामायण मंदिर

रामायण मंदिर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के तत्वावधान में बनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार यह परियोजना धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन तीनों दृष्टियों से ऐतिहासिक होगी। इसके मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जो विश्व में सबसे ऊंचा माना जा रहा है। इसके अलावा 198, 180, 135 और 108 फीट ऊंचे अन्य शिखर होंगे। कुल 12 शिखरों वाला यह मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 120 एकड़ में फैला होगा। मंदिर परिसर में 22 अन्य मंदिर, विशाल प्रांगण, परिक्रमा पथ, ध्यान स्थल और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई रफ्तार

मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 17 जनवरी को शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। जिसमें देशभर से संत-महात्मा, विद्वान पंडित और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण से केसरिया और पूर्वी चंपारण क्षेत्र में तीव्र विकास होगा। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, होटल-धर्मशाला और परिवहन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।

डुमरिया पुल तक साथ जाएंगे डीएम

शिवलिंग को आगे की यात्रा के लिए रवाना करने से पहले गोपालगंज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। इस दौरान जिलाधिकारी पवन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित सहित जिले के तमाम वरीय अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। डीएम ने कहा कि जब तक विशाल शिवलिंग गंडक नदी पर बने डुमरिया पुल को सुरक्षित पार नहीं कर लेता, तब तक वे स्वयं मौके पर रहकर निगरानी करेंगे। स्थानीय स्तर पर बीडीओ सुनील कुमार मिश्र, सीओ मणिभूषण कुमार, थानाध्यक्ष दर्पण सुमन, भोला तिवारी आदि मौजूद थे।