आज से वर्ल्ड फेमस सोनपुर मेले का आगाज, सरकार के विशेष टूर पैकेज के बारे में जान लें
सोनपुर मेले में पर्यटक गाइडों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन ग्राम में छह राजवाड़ी टेंट, स्वीस कॉटेज तैयार कराए हैं। इनमें फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सभी
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विश्वन प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला रविवार से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 22 नवंबर को मेले का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता करेंगे। एक महीने तक चलने वाले इस मेले को आकर्षक बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पर्यटकों के ठहरने और घूमने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाया गया है। पूरे मेला अवधि में प्रतिदिन सांस्कृतिक पंडाल में कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।
पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्र भी बनाया गया है। साथ ही पर्यटक गाइडों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन ग्राम में छह राजवाड़ी टेंट, स्वीस कॉटेज तैयार कराए हैं। इनमें फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सभी कॉटेज डबल बेड और अटैच बाथरूम से युक्त हैं। इनका किराया भारतीय पर्यटकों के लिए तीन हजार रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए पांच हजार रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
दो तरह के टूर पैकेज उपलब्ध
पटना से सोनपुर जाने के लिए एक और दो दिवसीय विशेष टूर पैकेज तैयार किए गए हैं। एक रात और दो दिन के फैमिली पैकेज के लिए दो व्यक्तियों को 5200 रुपये देने होंगे। इसमें एसी वाहन, टूरिस्ट गाइड, ठहरने, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, स्नैक्स तथा पानी की सुविधा मिलेगी। पहले दिन हरिहरनाथ मंदिर में दर्शन और पर्यटन ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया जा सकेगा। दूसरे दिन मेला भ्रमण के बाद दोपहर 3.30 बजे तक पटना वापसी होगी।
वहीं, एक दिवसीय पैकेज दोपहर 12 से शाम सात बजे तक का होगा। इसमें वाहन के प्रकार के अनुसार प्रति व्यक्ति 900 से 1400 रुपये तक खर्च होंगे। पैकेज में वाहन, प्रशिक्षित गाइड, स्नैक्स और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। टूर पैकेज की बुकिंग और विस्तृत जानकारी के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।