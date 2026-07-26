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कब से शुरू होगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर का काम, बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा; शिखर भी होगा ऊंचा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्परपुर
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बिहार के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर का निर्माण वाराणसी में स्थिति बाब विश्वनाथ की तर्ज पर होगा। इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होगा। इसके तहत गरीबनाथ के शिखर को ऊंचा करने समेत कई अहम काम होंगे।

baba garibnath
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श्रावणी मेले के बाद सितंबर माह से बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर का काम शुरू होगा। पर्यटन विभाग इसकी तैयारी में लगा है। मास्टर प्लान के साथ ही डिजाइन फाइनल हो गई है। पर्यटन विभाग के मुताबिक प्रोजेक्ट के 12 महीने में पूरा होने की संभावना है। तीन जोन में कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। इसको लेकर जोन एक, दो व तीन के आधार पर लेआउट बनाए गए हैं। मास्टर प्लान के अनुसार, बाबा गरीबनाथ मंदिर के शिखर को ऊंचा करने और मंदिर को संवारने के साथ ही उससे जुड़े दो समीपवर्ती जगहों छाता बाजार चौक और साहू चौक पर प्रवेश द्वार बनेगा। साहू पोखर से सटे चौक पर त्रिशूल गेट, जबकि छाता बाजार चौक पर भव्य गेट बनाया जाएगा। इसके साथ ही गांधी चौक से सटे इलाके में स्कल्पचर पार्क का निर्माण होगा। कॉरिडोर के अंतर्गत सुगम आवागमन के मकसद से छाता बाजार से पुराना बाजार चौक तक मार्केट या दुकानों को व्यवस्थित करते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।

निर्माण कार्य के साथ-साथ संबंधित इलाके का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इस क्रम में ओवरहेड बिजली और इंटरनेट केबल के मकड़जाल को हटाकर भूमिगत व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले बीते चार जुलाई को कॉरिडोर को लेकर पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में उच्चस्तरीय टीम ने नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संबंधित इलाकों का स्थल निरीक्षण किया था। आरंभिक बजट 25 करोड़, दो करोड़ मिले: कॉरिडोर का आरंभिक बजट 25 करोड़ रुपये है। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव के मुताबिक कॉरिडोर के पहले फेज में पर्यटकीय विकास के लिए प्राक्कलित 6.19 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली किस्त के रूप में दो करोड़ की निकासी व खर्च की स्वीकृति मिल गई है। प्रोजेक्ट के तहत मंदिर के प्रसार, प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण के अलावा शौचालय का निर्माण, साहू पोखर का विकास व सौंदर्गीकरण, साइट के विकास आदि से जुड़े काम होंगे।

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क्या-क्या काम होंगे

1. बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर बनेगा।

2. बाबा गरीबनाथ मंदिर के शिखर की उंचाई 15 फीट तक बढ़ेगी।

3. छाता बाजार से मंदिर तक और आसपास फुटपाथ का निर्माण होगा।

4. कॉरिडोर क्षेत्र में पुरुष-महिला के लिए अलग-अलग शौचालय के किए जाएंगे इंतजाम।

5. रजला में कांवरिया ठहराव स्थल और नौका विहार की व्यवस्था होगी।

6. साहू चौक के पास बनेगा त्रिपुंड और तिलक की शक्ल का प्रवेश द्वार

7. गांधी चौक पर होगा त्रिशुल की जाली लगा विशेष प्रवेश द्वार

8. गांधी चौक के पास स्कल्पचर पार्क का किया जाएगा निर्माण

9. मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, इसके लिए तैयार हुआ मास्टर प्लान

10. छाता बाजार से पुरानी बाजार तक व्यवस्थित होंगी दुकानें

11. बिजली व इंटरनेट केबल के जाल को किया जाएगा भूमिगत

12. पिलरों पर भगवान शिव के त्रिशूल से प्रेरित कस्टम परफोरेटेड जाली लगेगी। यह सुरक्षा, शक्ति व आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है।

13. मध्य में ऊपर की ओर उठती पीतल की फिन आध्यात्मिक और प्रतिष्ठित स्काइलाइन की पहचान है।

14. पीतल की जड़ाई एक परिष्कृत और पवित्र रूप देते हुए आध्यात्मिक प्रतीकों को उभारेगी।

15. बीच में पीतल की जड़ाई वाला त्रिपुंड व तिलक भगवान शिव के दिव्य स्वरूप, ब्रह्मांडीय संतुलन व प्रकृति के तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करता है।

16. त्रिशूल मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय संतुलन, दिव्य शक्ति और जीवन के तीन प्रमुख आयामों का प्रतीक है।

17. खड़ी पीतल की शिखाएं ब्रह्मांड की मूल शक्तियों, समय चक्र व आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं।

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साहू पोखर में बनेगा आरती प्लेटफॉर्म

प्रोजेक्ट के तहत साहू पोखर में आरती मंच या प्लेटफॉर्म बनेगा। इस प्लेटफॉर्म की क्षमता 200 से 300 लोगों की होगी। छठ या अन्य अवसरों पर भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हो सकेगा। पोखर के गेट व चहारदीवारी का जीर्णोद्धार होगा। साथ ही पोखर के बीच तक ग्लास ब्रिज बनेगा।

सैंड स्टोन से बनाए जाएंगे गेट, होगी खास लाइटिंग

कॉरिडोर से जुड़े दोनों गेट (गेटवे) को खास सैंडस्टोन से बनाया जाएगा। यह मजबूत और टिकाउ पत्थर माना जाता है। गेट के पिलरों व अन्य हिस्से में इंटीग्रेटेड वार्म लाइटिंग की व्यवस्ता होगी। यह लाइटिंग संबंधित बनावट को उभारने के साथ रात में सुखद अहसास कराएगी। पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सौ दिनों का कार्यकाल पूरा होने और श्रावणी मेले के मौके पर पर्यटन विभाग से मुजफ्फरपुर को बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर की सौगात मिली है।

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इसमें राशि की कोई कमी नहीं होगी। प्रोजेक्ट के आरंभिक बजट 25 करोड़ में पर्यटकीय विकास के लिए 6.19 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। चरणबद्ध तरीके से आगे भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जमीन की उपलब्धता के हिसाब से काम होगा। जरूरत पड़ने पर जमीन के लिए भी जरूरी प्रयास किए जाएंगे।

दो साल पहले निगम बोर्ड से पास हुआ था प्रस्ताव

करीब दो साल पहले मेयर निर्मला देवी की अध्यक्षता में हुई निगम बोर्ड की बैठक में बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर से जुड़े प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया था। विशेषकर श्रावणी मेले के दौरान मंदिर से जुड़े इलाकों में संकरी सड़कों व अन्य कारणों से श्रद्धालुओं को परेशानी होती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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