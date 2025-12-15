Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWork order issued for the construction of Maa Janaki Temple in Sitamarhi 42 month deadline 942 crore to be spent
सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी; 42 महीने की डेडलाइन, 942 करोड़ होंगे खर्च

सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी; 42 महीने की डेडलाइन, 942 करोड़ होंगे खर्च

संक्षेप:

सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मभूमि पर बनने वाले पुनौराधाम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंदिर निर्माण की डेडलाइन 42 महीने तय की गई है।

Dec 15, 2025 08:51 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

सीतामढ़ी में मां जानकारी पुनौराधाम मंदिर के निर्माण के लिए कार्य शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया। पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित निविदादाता अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को सोमवार को कार्यादेश जारी कर दिया गया । इस योजना के मुख्य अवयवों में मंदिर की वर्तमान संरचना का उन्न्यन कार्य, अन्य पर्यटकीय विकास संबंधित कार्य एवं भवन निर्माण आदि कार्य पूरा होगा। इसके क्रियान्वयन के बाद 10 वर्षो के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे। परियोजना पर कुल 942.383 करोड़ रुपये खर्च होगा। निविदादाता के लिए कार्य समाप्ति की संभावित तिथि 42 माह तय की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीतामढ़ी के पुनौराधाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पुनौराधाम को मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने की योजना सरकार की है। दरअसल माता सीता का जन्मस्थल होने की वजह से पुनौराधाम का खास धार्मिक महत्व है। अयोध्या के राम मंदिर और पुनौराधाम के सीता मंदिर का सीधा संपर्क है। पुनौराधाम में मां जानकी मंदिर के आसपास पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने की योजना है। सीता मंदिर के आसपास के इलाकों को विकसित करने के लिए करीब 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:31 नदियों का जल और 21 तीर्थों की मिट्टी, पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर है खास

वृहद परियोजना के तहत मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ, परकोटा, अनुष्ठान मंडप का निर्माण एवं मां जानकी कुण्ड के सौन्दर्यीकरण का कार्य होगा। पर्यटकों के लिए म्यूजियम और आडिटोरियम की भी सुविधा उपलब्ध होगी। मंदिर के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 165.57 करोड़ की राशि की स्वीकृति भी दी गई है। पुनौराधाम मंदिर में 17 एकड़ भूमि पूर्व से उपलब्ध है। इस परिसर में बनने वाले मुख्य मंदिर की ऊंचाई 151 फीट की होगी।