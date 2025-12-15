सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी; 42 महीने की डेडलाइन, 942 करोड़ होंगे खर्च

संक्षेप: सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मभूमि पर बनने वाले पुनौराधाम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंदिर निर्माण की डेडलाइन 42 महीने तय की गई है।

सीतामढ़ी में मां जानकारी पुनौराधाम मंदिर के निर्माण के लिए कार्य शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया। पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित निविदादाता अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को सोमवार को कार्यादेश जारी कर दिया गया । इस योजना के मुख्य अवयवों में मंदिर की वर्तमान संरचना का उन्न्यन कार्य, अन्य पर्यटकीय विकास संबंधित कार्य एवं भवन निर्माण आदि कार्य पूरा होगा। इसके क्रियान्वयन के बाद 10 वर्षो के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे। परियोजना पर कुल 942.383 करोड़ रुपये खर्च होगा। निविदादाता के लिए कार्य समाप्ति की संभावित तिथि 42 माह तय की गई है।

सीतामढ़ी के पुनौराधाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पुनौराधाम को मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने की योजना सरकार की है। दरअसल माता सीता का जन्मस्थल होने की वजह से पुनौराधाम का खास धार्मिक महत्व है। अयोध्या के राम मंदिर और पुनौराधाम के सीता मंदिर का सीधा संपर्क है। पुनौराधाम में मां जानकी मंदिर के आसपास पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने की योजना है। सीता मंदिर के आसपास के इलाकों को विकसित करने के लिए करीब 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।