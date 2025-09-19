पहले काम फिर टेंडर, बिहार में सिस्टम से खिलवाड़ का खुलासा; अधिकारी कटघरे में, कई फंसेंगे

भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का यह नमूना है कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर से पहले काम करवा लिया गया है। कई अधिकारी कटघरे में आ गए हैं।

बिहार में एक बार फिर भवन निर्माण विभाग की चालबाजी उजागर हुई है। सरकारी नियम कायदे को ताक पर रख कर विभिन्न निर्माण योजनाओं को बिना टेंडर किये ही पूरा किये जाने का एक बार फिर खुलासा हुआ है। बिना किसी टेंडर के खगड़ा स्थित ऑफिसर क्वार्टर की चारदीवारी सहित अन्य काम करीब एक वर्ष पहले पूरा कर लिया गया और अब उसी काम का टेंडर चार दिन पहले जारी किया गया है ताकि टेंडर के नाम पर खानापूर्ति कर बैकडोर से राशि निकासी की जा सके। यह पूरा मामला न केवल विभागीय प्रक्रियाओं का मजाक बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है।

मामला संज्ञान में देने के बाद डीएम विशाल राज ने जांच के आदेश दिये हैं। डीएम विशाल राज ने कहा कि सरकारी नियम कायदे के उल्लंघन की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही भवन निर्माण विभाग के अधिकारी को काम करना होगा। जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर टेंडर कैंसिल करने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय हो कि करीब तीन महीने पहले भी भवन निर्माण विभाग द्वारा जिला कोषागार परिसर में लाखों की लागत से गार्ड रूम, समाहरणालय से लेकर कई अधिकारियों के आवास, कार्यालय में निर्माण के कई महीने के बाद टेंडर निकाले जाने का खुलासा हुआ था। जिसमें डीएम के कड़े रुख को देखते हुए भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी टेंडर कैंसिल कर दिया गया था।

योजनाओं में काम पहले, टेंडर बाद में वाला खुलासा होने के बाद विभागीय अधिकारी कटघरे में हैं। इधर, पूरे मामले में गर्दन फंसते देख भवन निर्माण विभाग के अधिकारी ने चुप्पी साध ली है। वहीं बाद में फर्जी कागज़ी खानापूरी कर रहे हैं। ऐसे में यह जांच का विषय है कि किन-किन स्तरों पर नियमों को नजरअंदाज किया गया। वहीं इस संबंध में भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता पंकज सिंह ने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।

बोले डीएम पूरा मामला संज्ञान में आया है। नियमानुसार टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही काम शुरू करना है। अगर काम पूरा करने के बाद उसका टेंडर जारी किया गया है तो जांच कर नियमानुसार टेंडर कैंसिल सहित गड़बड़ी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी। - विशाल राज, डीएम, किशनगंज

दसअसल भवन निर्माण विभाग में बंद दरवाज़े के पीछे गोलमाल का खेल चल रहा है। नियमत: सरकारी योजनाओं का पहले टेंडर किया जाता है, फिर करार के बाद निर्माण कार्य पूरे किये जाते हैं लेकिन किशनगंज में भवन निर्माण विभाग के अधिकारी सरकारी गाइडलाइन को ताक पर रख कर काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मिली जानकारी अनुसार खगड़ा स्थित अधिकारी आवासीय कॉलोनी में चारदीवारी निर्माण का काम एक वर्ष पहले बिना टेंडर के ही पूरा कर लिया गया। जिसकी निविदा चार दिन पहले जारी किया गया है।

भवन निर्माण विभाग किशनगंज द्वारा जारी टेंडर संख्या 22/2025-26 की निविदा के कागजात जमा करने की तिथि 27 सितंबर तक है। साथ ही 27 सिंतबर को टेंडर खुलने की तिथि निर्धारित की गयी है। टेंडर विपत्र की बिक्री व खोलने का स्थान भवन निर्माण विभाग कार्यालय किशनगंज है। हैरानी की बात यह है कि जिसका टेंडर अब जारी किया गया है, वह काम करीब एक वर्ष पहले ही पूरा हो गया है।