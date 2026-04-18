महिला आरक्षण बिल गिरा, अब उपेंद्र कुशवाहा करेंगे यह काम; मोदी और शाह को थैंक्यू क्यों बोले?

महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में विपक्ष के वोट करने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस एवं इंडी एलायंस की पार्टियों ने देश की आधी आबादी को लोकसभा एवं विधानसभाओं में जाने से रोका है।

Upendera Kushwaha: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया। सरकार ने इस विधेयक के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इसे लेकर विपक्ष पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के महिला विरोधि चेहरे को लोगों के बीच जाकर उजागर करेंगे।

रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके कहा है कि हमारी पार्टी के संवैधानिक अधिकार परिसीमन_सुधार अभियान को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही विपक्षी दलों ने संसद में इसका विरोध कर रोक दिया। अगर यह बिल कानून का रुप लेता, तो बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 की जगह 60 और विधान सभा क्षेत्रों की संख्या 243 की जगह 365 हो जाती। असल में यही लड़ाई हमारी थी। इस पहल के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , माननीय गृह मंत्री अमित शाह एवं एनडीए के सभी नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विपक्षी दलों के राज्य विरोधी व महिला विरोधी इस कुकृत्य की घोर निन्दा करता हूं। बिहार की जनता इनको सबक सिखायेगी।

महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में विपक्ष के वोट करने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस एवं इंडी एलायंस की पार्टियों ने देश की आधी आबादी को लोकसभा एवं विधानसभाओं में जाने से रोका है। महिलाओं को मिल रहे अधिकारों से उनको वंचित किया है। आज संसद में यदि विपक्ष का सहयोग मिलता तो सीटों की संख्या भी डेढ़ गुनी बढ़ जाती और उसमें से 33% सीटों पर जीत कर सिर्फ महिलाएं ही सांसद और विधायक बनती। मगर विपक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। उनके इस रवैए ने उनका महिला विरोधी चेहरा को उजागर किया है। रही बात ओबीसी के आरक्षण की जिसका समर्थन हमारी पार्टी भी हमेशा से करती रही है। यह तो जातीय गणना (जो प्रक्रियाधीन है) के बाद ही संभव हो पायेगा। ऐसे भी फिलहाल ओबीसी के लिए ऐसी संस्थाओं में आरक्षण नहीं है। वर्तमान विधेयक में एससी/एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है क्योंकि इन वर्गों के लिए पूर्व से आरक्षण की व्यवस्था है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा विपक्ष के इस कुकृत्य को जनता के बीच ले जाने का कार्यक्रम बनाएगा।