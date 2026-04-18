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महिला आरक्षण बिल गिरा, अब उपेंद्र कुशवाहा करेंगे यह काम; मोदी और शाह को थैंक्यू क्यों बोले?

Apr 18, 2026 02:02 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में विपक्ष के वोट करने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस एवं इंडी एलायंस की पार्टियों ने देश की आधी आबादी को लोकसभा एवं विधानसभाओं में जाने से रोका है।

महिला आरक्षण बिल गिरा, अब उपेंद्र कुशवाहा करेंगे यह काम; मोदी और शाह को थैंक्यू क्यों बोले?

Upendera Kushwaha: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया। सरकार ने इस विधेयक के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इसे लेकर विपक्ष पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के महिला विरोधि चेहरे को लोगों के बीच जाकर उजागर करेंगे।

रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके कहा है कि हमारी पार्टी के संवैधानिक अधिकार परिसीमन_सुधार अभियान को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही विपक्षी दलों ने संसद में इसका विरोध कर रोक दिया। अगर यह बिल कानून का रुप लेता, तो बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 की जगह 60 और विधान सभा क्षेत्रों की संख्या 243 की जगह 365 हो जाती। असल में यही लड़ाई हमारी थी। इस पहल के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , माननीय गृह मंत्री अमित शाह एवं एनडीए के सभी नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विपक्षी दलों के राज्य विरोधी व महिला विरोधी इस कुकृत्य की घोर निन्दा करता हूं। बिहार की जनता इनको सबक सिखायेगी।

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महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में विपक्ष के वोट करने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस एवं इंडी एलायंस की पार्टियों ने देश की आधी आबादी को लोकसभा एवं विधानसभाओं में जाने से रोका है। महिलाओं को मिल रहे अधिकारों से उनको वंचित किया है। आज संसद में यदि विपक्ष का सहयोग मिलता तो सीटों की संख्या भी डेढ़ गुनी बढ़ जाती और उसमें से 33% सीटों पर जीत कर सिर्फ महिलाएं ही सांसद और विधायक बनती। मगर विपक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। उनके इस रवैए ने उनका महिला विरोधी चेहरा को उजागर किया है। रही बात ओबीसी के आरक्षण की जिसका समर्थन हमारी पार्टी भी हमेशा से करती रही है। यह तो जातीय गणना (जो प्रक्रियाधीन है) के बाद ही संभव हो पायेगा। ऐसे भी फिलहाल ओबीसी के लिए ऐसी संस्थाओं में आरक्षण नहीं है। वर्तमान विधेयक में एससी/एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है क्योंकि इन वर्गों के लिए पूर्व से आरक्षण की व्यवस्था है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा विपक्ष के इस कुकृत्य को जनता के बीच ले जाने का कार्यक्रम बनाएगा।

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गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया। कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके ‘रास्ते का रोड़ा’ कौन है। उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। शाह ने कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे कहीं न कहीं एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने अलग-अलग सीटों के बीच जनसंख्या के असंतुलन का हवाला देते हुए कहा कि यह परिसीमन से ही ठीक हो सकता है और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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