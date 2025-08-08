Women will travel free in buses for two days on Rakshabandhan in Bihar a gift from Nitish government बिहार में रक्षाबंधन पर बसों में 2 दिन फ्री यात्रा करेंगी महिलाएं, नीतीश सरकार की सौगात, Bihar Hindi News - Hindustan
Women will travel free in buses for two days on Rakshabandhan in Bihar a gift from Nitish government

बिहार में रक्षाबंधन पर बसों में 2 दिन फ्री यात्रा करेंगी महिलाएं, नीतीश सरकार की सौगात

रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा 9 अगस्त (शनिवार) सुबह 6 बजे से 10 अगस्त (रविवार) देर शाम तक लागू रहेगी। इसके तहत सभी आयुवर्ग की महिलाएं, चाहे वे छात्राएं हों या कामकाजी, बिना टिकट के निगम की पिंक, साधारण और डीलक्स बसों में यात्रा कर सकेंगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाFri, 8 Aug 2025 09:22 PM
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार सरकार ने माताओं और बहनों को बड़ी सौगात दी है। नौ और 10 अगस्त को बिहार में बसों में सफर करने वाली महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इस बाबत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र के अनुसार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं एवं छात्राओं के लिए रक्षा बंधन के पावन मौके पर 9 और 10 अगस्त को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बसों में सफर करने के लिए महिलाओं और छात्राओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

यह सुविधा 9 अगस्त (शनिवार) सुबह 6 बजे से 10 अगस्त (रविवार) देर शाम तक लागू रहेगी। इसके तहत सभी आयुवर्ग की महिलाएं, चाहे वे छात्राएं हों या कामकाजी, बिना टिकट के निगम की पिंक, साधारण और डीलक्स बसों में यात्रा कर सकेंगी। इन बसों का छह क्षेत्रीय कार्यालय मसलन पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया से विभिन्न मार्गों के लिए परिचालन किया जा रहा है। निगम की बसों में 65 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्यार एवं स्नेह का त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है। आज के दिन हम सभी को महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण का संकल्प लेना चाहिये।