खुशखबरी! बिहार में जिन महिलाओं के खाते में दस हजार रुपये नहीं गए उन्हें भी मिलेगा लोन
पदाधिकारी बताते हैं कि जीविका बैंक के लिए आवेदन लिये जाने के क्रम में क्षेत्रों में कई महिलाएं यह समझ रही थीं कि यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन लिया जा रहा है, जबकि इस लोन से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिल्कुल अलग है।
जीविका बैंक से वे महिलाएं भी लोन ले सकती हैं, जिन्होंने 10-10 हजार का अनुदान नहीं लिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और जीविका बैंक (निधि) से लोन देने की योजना अलग-अलग है। इन दोनों योजनाओं का लाभ जीविका की दीदियों को दिया जाना है। इसे लेकर राज्यभर में जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। ताकि, दोनों योजनाओं को लेकर ग्रामीण महिलाओं में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे।
जीविका ने साफ किया है कि जीविका से जुड़ी महिलाएं इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। जीविका बैंक से वे दीदियां भी लोन प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें रोजगार योजना के तहत दस हजार रुपये नहीं मिले हैं। साथ ही वह महिला भी लोन ले सकती हैं, जिन्होंने यह राशि प्राप्त की है।
जीविका बैंक के माध्यम से अधिकतम दो लाख रुपये के लोन दिये जाने हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दस हजार रुपये से रोजगार शुरू करने वाली दीदियों को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जानी है। इस तरह साफ है कि एक योजना में लोन दिया जाना है तो दूसरे में वित्तीय सहायता दी जानी है।
पदाधिकारी बताते हैं कि जीविका बैंक के लिए आवेदन लिये जाने के क्रम में क्षेत्रों में कई महिलाएं यह समझ रही थीं कि यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन लिया जा रहा है, जबकि इस लोन से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिल्कुल अलग है। गौरतलब कि राज्य के तीन जिले पटना, मुजफ्फरपुर और भोजपुर में जीविका बैंक से लोन लेने के लिए संबंधित महिलाओं से आवेदन भी प्राप्त कर लिये गये हैं। इन आवेदनों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि इन्हें लोन की राशि का भुगतान किया जा सके।
जल्द ही राज्य के सभी जिलों में शुरू होगी यह योजना
जल्द ही यह योजना राज्य के सभी जिलों में शुरू होंगी और महिलाओं को तीन तरह से लोन इसमें मिलेंगे। 15 हजार, 75 हजार और दो लाख रुपये के लोन दिये जाने हैं। महिलाओं को रोजगार शुरू करने तथा उन्हें और विकसित करने के लिए इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की गई है।