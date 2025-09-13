10000 रुपये लेकर चाय-पकौड़े बेचना चाहती हैं बिहार की महिलाएं, पशुपालन के भी ज्यादा आवेदन

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए 10000 रुपये लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं चाय और पकौड़ा की दुकान लगाना चाहती हैं। पशुपालन, किराना दुकान और सिलाई दुकान जैसे व्यवसाय भी उनके पसंदीदा हैं।

बिहार में नीतीश सरकार की हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना के तहत सरकार से 10000 रुपये लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी संख्या में महिलाएं चाय और पकौड़े की दुकान लगाना चाहती हैं। इसके अलावा पशुपालन (बकरी, मुर्गी, गौपालन) और किराना दुकान खोलाना भी इन महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा रोजगार हैं। महिला रोजगार योजना के तहत इन सभी से जुड़े व्यवसाय शुरू करने के लिए सर्वाधिक आवेदन आए हैं।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना लेकर आई है। इसके तहत पात्र हर परिवार की एक महिला सदस्य को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

महिला रोजगार योजना के लिए अब तक 1 करोड़ आवेदन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, इसी महीने पैसा लाभार्थियों को मिल जाएगा। रोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता देने की पहल की तो बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आई हैं। राज्य भर से अब तक एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है।

जीविका से जुड़ना अनिवार्य इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य है। इसलिए इस समूह से पूर्व से जीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर लिए जा रहे हैं, जिन्हें जीविका दीदी भी कहा जाता है। जीविका ने तय किया है कि इस योजना के तहत आधार बेस बैंक खाते में ही राशि का भुगतान होगा। 90 लाख से अधिक जीविका दीदियों का आधार बेस खाते तैयार हैं। वहीं, शेष के बैंक खातों को भी आधार से जोड़ा जा रहा है।