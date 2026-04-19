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महिला आरक्षण बिल सत्ता पर काबिज रहने का खेल, शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर साधा निशाना

Apr 19, 2026 07:31 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि नारी वंदन अधिनियम के नाम पर भाजपा दरअसल सत्ता को स्थायी बनाने का खेल खेल रही है।

महिला आरक्षण बिल सत्ता पर काबिज रहने का खेल, शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर साधा निशाना

Shivanand Tiwari: नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि नारी वंदन अधिनियम के नाम पर भाजपा दरअसल सत्ता को स्थायी बनाने का खेल खेल रही है। अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की सच्ची चिंता होती, तो 2023 में पास बिल को तुरंत लागू किया जाता, न कि उसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर टाल दिया जाता। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है।

पूर्व मंत्री ने कहा है कि अब जो अचानक नया ढांचा लाया जा रहा है, उसमें सीटों की संख्या 800 के पार ले जाकर ऐसा संतुलन बनाने की साज़िश रची जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का वर्चस्व बढ़े—जहाँ भाजपा पहले से मजबूत है। इससे लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ेगा और सत्ता कुछ क्षेत्रों तक सिमट जाएगी। विडंबना यह है कि जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा आज भी सुनिश्चित नहीं है, जहाँ बलात्कार के दोषियों तक को संरक्षण मिलता दिखता है, वहीं “नारी वंदन” का राजनीतिक नारा दिया जा रहा है। यह महिलाओं का सम्मान नहीं, बल्कि सत्ता को स्थायी करने की चाल है। लोगों को इसे समझना होगा।

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लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिर जाने पर देश भर में सियासत सुलग गई है। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने इसे विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाकर अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने रविवार को देश के विभिन्न राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विपक्ष पर हमला किया। दूसरी ओर विपक्ष के नेता बचाव करते हुए इसे बीजेपी की चाल बताते दिखे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि ये अपने परिवार की महिलाओं को ही सदन में भेजना चाहते हैं। अन्य महिलाओं को वहां पहुंचने से रोक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, श्रयेसी सिंह समेत कई नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति इन दलों को सबक सिखाएगी।

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इस पर तेजस्वी यादव ने सफाई में कहा कि महिला आरक्षण को कोई रोकना नहीं चाहता। हम तो कहते हैं कि 50 प्रतिशत दे दीजिए। लेकिन, इसमें ओबीसी महिलाओं को अंदर से आरक्षण मिलना चाहिए ताकि गांव की गरीब महिला भी सदन तक पहुंच सके। बीजेपी इसकी आड़ डिलिमिटेशन बिल को पास कराना चाहती थी ताकि मनमाफिक परिसीमन करके विपक्ष को कमजोर किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी को खुद यह बिल समझ में नहीं आ रहा है। जो गुजराती भाई कहते हैं वही करते हैं। बिहार में दिल्ली के इशारे पर सरकार चल रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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