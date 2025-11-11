Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव के मतदान में पुरुषों पर भारी महिलाएं; 9% के अंतर से पछाड़ा, 67% की ऐतिहासिक वोटिंग

संक्षेप: चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण 74.03 फीसदी महिलाओं ने और 64.1 फीसदी पुरुषों ने मतदान किया। दोनों चरणों में महिलाओं ने कुल 71.6 फीसदी जबकि पुरुषों ने कुल 62.8 फीसदी मतदान किया।

Tue, 11 Nov 2025 10:03 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया। जो ऐतिहासिक रहा, सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए वोटर बूथों पर खूब उमड़े, जमकर वोट पड़े। कुल मतदान 66.91 फीसदी रहा। अब तक के पिछले चुनावों में ये सर्वाधिक है। इस चुनाव में पुरुषों पर महिलाएं भारी पड़ीं। 9 फीसदी के अंतर से महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 71.60% रहा। वहीं पुरुषों का मतदान 62.80 प्रतिशत रहा।

अगर बात अलग-अलग चरणों की करें तो फर्स्ट फेज में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया। वहीं पुरुषों का वोटिंग पर्सेंटेज 61.56% रहा। दूसरे फेज में औरतों ने 74.03% वोट डाले, वहीं पुरुषों ने 64.10% मत डाले।

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अबतक 68.89 प्रतिशत मतदान हुआ। पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ था। दोनों चरणों मे कुल 66.90 प्रतिशत मतदान हुआ है। दूसरे चरण की सभी 45,399 बूथों से लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की गई। इस बात की जानकारी बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने अपने कार्यालय में मतदान के बाद प्रेस कांफ्रेंस में मंगलवार को दी।

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के करीब दो हजार बूथों से अभी आंकड़े लिया जाना शेष है। उन्होंने बताया कि अबतक कटिहार में सर्वाधिक 78.63 फीसदी, किशनगंज में 78.06 फीसदी और पूर्णिया में 76.04 फीसदी मतदान हुआ है। दो चरणों के चुनाव में साढ़े 8 लाख पोलिंग स्टाफ, 1.4 लाख पोलिंग एजेंट 1.80 जीविका दीदियों की तैनाती रही।