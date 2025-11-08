आधी आबादी ने बदली बिहार की सूरत, हर क्षेत्र में 50% भागीदारी; नीतीश ने राजद सुनाया
संक्षेप: जहानाबाद में सीएम नीतीश ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब महिलाओं की सब जगह 50 फीसदी उपस्थिति दिख रही है। हमने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया।आधी आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा गया तो बिहार की सूरत तेजी से बदली।
जहानाबाद के हुलासगंज और सदर प्रखंड के भवानीचक सुरूंगापुर खेल मैदान में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की। हुलासगंज में हुई सभा में नीतीश ने कहा कि अब महिलाओं की सब जगह 50 फीसदी उपस्थिति दिख रही है। हमने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। बिहार में सबसे अधिक महिला सिपाही है। आधी आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा गया तो बिहार की सूरत तेजी से बदली। बिहार शीष्घ्र ही विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजना से गांवों की सूरत बदली है। हर घर को स्वच्छ पानी मिल रहा है। हमने 2 लाख 58 हजार शिक्षकों की बहाली की। 2 लाख 62 हजार नियोजित शिक्षकों को नियमित किया। अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी तो वहां मरीज भी बढ़े। उन्होंने कहा कि मदरसों को भी सरकारी मान्यता दी तथा वहां के शिक्षकों को हर स्कूलों के बराबर वेतन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद के शासनकाल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया। हमने 27 नये मेडिकल कॉलेज खोले हैं।
अब बिहार के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रोजगार देने का वादा हमने पूरा किया है। पिछले पांच साल में 10 लाख नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारी सरकार ने समाज के किसी भी तबके के साथ भेदभाव नहीं किया है। हमनें कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई तो हिन्दू मंदिरों की चहारदीवारी भी बनवाई।