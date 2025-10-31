महिला सशक्तिकरण, युवाओं को सरकारी नौकरी; बिहार चुनाव में जाति के अलावा और भी मुद्दे

Hindustan Hindi News
Fri, 31 Oct 2025 07:12 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav: बिहार की राजनीति में पारंपरिक जातिगत वोट समीकरण अब भी एक हकीकत हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों में महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों के लिए नई चुनावी रणनीति का केंद्र बन गए हैं। हालांकि दोनों ही गठबंधनों ने उम्मीदवारों के चयन में अपने-अपने जातिगत हितों को साधने की कोशिश की है, लेकिन उनके प्रचार अभियानों में अब महिलाओं और युवाओं को लुभाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

हाल ही में सारण के तरैया में आयोजित एक रैली में तेजस्वी यादव ने युवाओं से पूछा, “कैसे मिलेगा सरकारी नौकरी, कौन देगा?” भीड़ से जवाब आया, “तेजस्वी देगा!” यह नारा महागठबंधन की नई रणनीति का प्रतीक बन गया है, जिसके तहत हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाने का वादा किया गया है।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दो दशक लंबे कार्यकाल में महिला मतदाताओं का मजबूत आधार तैयार किया है। वह अपने हर जनसभा में महिलाओं से जुड़ी उपलब्धियों को गिनाना नहीं भूलते। उन्होंने कहा, “हमने ऐतिहासिक फैसले लिए। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण, 2013 में पुलिस विभाग में 35% आरक्षण और सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया।”

नीतीश सरकार की हालिया योजना ‘महिला रोजगार योजना’ ने चुनावी माहौल में नई बहस छेड़ दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त के रूप में वित्तीय सहायता दी है। इस पहल का असर इतना व्यापक है कि अब महागठबंधन ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर अपने वादे तैयार किए हैं।

तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में विशेष रूप से ‘माई-बहिन मान योजना’ का जिक्र कर रहे हैं। इस योजना के तहत अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य की हर महिला को 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 1 दिसंबर से दी जाएगी। इसके अलावा, तेजस्वी ने ‘जीविका दीदियों’ को स्थायी सरकारी नौकरी का दर्जा देने का भी वादा किया है।

दोनों गठबंधनों की रणनीतियों से यह स्पष्ट है कि बिहार के 2025 के चुनाव जाति के साथ-साथ महिला और युवा मतदाताओं के इर्द-गिर्द भी घूमेंगे और यही वर्ग तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
