बिहार में कई महिलाएं संभाल रहीं परिवार की सियासी विरासत, चुनाव में दिखाती हैं दम

बिहार चुनाव: प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली विधायक निशा सिंह के पति इसी सीट से 2000 से 2015 तक विधायक रहे। वहीं संदेश से जीतने वाली किरण देवी के पति इसी सीट से 2015-20 तक एमएलए रहे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, स्वाति आनंद, पटनाSun, 12 Oct 2025 06:56 AM
बिहार की राजनीति में परिवार की सियासी विरासत संभालने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। जिस सीट से पिता, पति, ससुर या मां को जनादेश प्राप्त हुआ, उसी सीट से चुनावी मैदान में उतरीं और जीत दर्ज कर विरासत को आगे बढ़ाया। 2020 में चुनाव जीतने वाली 26 महिलाओं में से 16 ऐसी हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं।

आकंड़ों पर गौर करें तो सात सीटों पर चुनाव जीतने वाली महिलाओं के पति विधायक थे। प्राणपुर, संदेश, गोपालगंज, नवादा, नोखा ,मोकामा और महनार, वैसे विधान सभा क्षेत्र है, जहां की जनता ने पति और पत्नी दोनों को मौका दिया। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली विधायक निशा सिंह के पति इसी सीट से 2000 से 2015 तक विधायक रहे। वहीं संदेश से जीतने वाली किरण देवी के पति इसी सीट से 2015-20 तक एमएलए रहे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वहीं गोपालगंज में हुए उपचुनाव में कुसुम देवी ने चुनाव जीता था। इनके पति सुभाष सिंह इसी सीट से चार बार एमएलए बने थे। नवादा से जीतकर एमएलए बनी विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव इसी सीट से 1995, 2000 और 2015 में एमएलए रह चुके हैं।

वहीं नोखा से एमएलए चुनी गई अनीता देवी के पति इसी सीट से 1995 में विधायक बने थे। अनंत सिंह 2005 से 2020 तक मोकामा विधान सभा सीट से एमएलए रहे। उनके जेल जाने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी जीतीं और विधायक बनीं। वहीं महनार से रामा किशोर सिंह 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। इस सीट से उनकी पत्नी ने जीतकर उनके विरासत को आगे बढ़ाया।

