कहां-कहां नजर रखेंगे विजय सिन्हा, नौ साल पहले मृत महिला जमीन दाखिल-खारिज के लिए जिंदा हुई!

संक्षेप: भागलपुर में मृत रैयत को जीवित दिखाकर फर्जी एफिडेविट तैयार किया गया और उसी के आधार पर दाखिल-खारिज कराया गया।

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भू माफिया और भूमि सुधार विभाग के अफसरों व कर्मियों को सुधारने में लगे है। इस बीच भागलपुर से एक हैरात करने वाला मामला सामने आया है। मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर फर्जी शपथपत्र के आधार पर जमीन का नामांतरण करा लेने के मामला उजागर हुआ है। इस मामले में आवेदक सैयद ऐनाम उद्दीन ने ठोस साक्ष्यों के साथ सदर एसडीओ को आवेदन सौंपा। जिला प्रशासन ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

आरोप लगाया गया था कि मृत रैयत को जीवित दिखाकर फर्जी एफिडेविट तैयार किया गया और उसी के आधार पर दाखिल-खारिज कराया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि वैध रैयत हशमुन निशा, पति स्वर्गीय मो. शर्फ उद्दीन की मृत्यु 6 अप्रैल 2015 को हो चुकी है। जिसका नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र भी मौजूद है। इसके बावजूद कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर भागलपुर के नाम से शपथपत्र संख्या 3526, दिनांक 13 मई 2024 दिखाया गया। जिसमें हशमुन निशा को जीवित बताया गया।

कार्यालय पंजी के मिलान में यह शपथपत्र किसी अन्य व्यक्ति अभयकांत आर्य के नाम से दर्ज पाया गया। इस आधार पर दाखिल-खारिज वाद संख्या 1188/2024-25 को फर्जी करार दिया गया। सुनवाई के बाद सदर एसडीओ विकास कुमार ने इसे गंभीर गैर-कानूनी कृत्य मानते हुए अपने न्यायालय में केस दर्ज किया। इस खुलासे के बाद राजस्व विभाग के ऑफिस में हड़कंप मचा है।