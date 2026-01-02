Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswoman who died nine years ago came alive in affidavit life for land mutation in Bhagalpur Bihar
कहां-कहां नजर रखेंगे विजय सिन्हा, नौ साल पहले मृत महिला जमीन दाखिल-खारिज के लिए जिंदा हुई!

कहां-कहां नजर रखेंगे विजय सिन्हा, नौ साल पहले मृत महिला जमीन दाखिल-खारिज के लिए जिंदा हुई!

संक्षेप:

भागलपुर में मृत रैयत को जीवित दिखाकर फर्जी एफिडेविट तैयार किया गया और उसी के आधार पर दाखिल-खारिज कराया गया। 

Jan 02, 2026 04:39 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भू माफिया और भूमि सुधार विभाग के अफसरों व कर्मियों को सुधारने में लगे है। इस बीच भागलपुर से एक हैरात करने वाला मामला सामने आया है। मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर फर्जी शपथपत्र के आधार पर जमीन का नामांतरण करा लेने के मामला उजागर हुआ है। इस मामले में आवेदक सैयद ऐनाम उद्दीन ने ठोस साक्ष्यों के साथ सदर एसडीओ को आवेदन सौंपा। जिला प्रशासन ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरोप लगाया गया था कि मृत रैयत को जीवित दिखाकर फर्जी एफिडेविट तैयार किया गया और उसी के आधार पर दाखिल-खारिज कराया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि वैध रैयत हशमुन निशा, पति स्वर्गीय मो. शर्फ उद्दीन की मृत्यु 6 अप्रैल 2015 को हो चुकी है। जिसका नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र भी मौजूद है। इसके बावजूद कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर भागलपुर के नाम से शपथपत्र संख्या 3526, दिनांक 13 मई 2024 दिखाया गया। जिसमें हशमुन निशा को जीवित बताया गया।

ये भी पढ़ें:आवेदन मिला तो लालू की संपत्ति की जांच होगी,नीतीश के मंत्री के बयान पर सियासत तेज

कार्यालय पंजी के मिलान में यह शपथपत्र किसी अन्य व्यक्ति अभयकांत आर्य के नाम से दर्ज पाया गया। इस आधार पर दाखिल-खारिज वाद संख्या 1188/2024-25 को फर्जी करार दिया गया। सुनवाई के बाद सदर एसडीओ विकास कुमार ने इसे गंभीर गैर-कानूनी कृत्य मानते हुए अपने न्यायालय में केस दर्ज किया। इस खुलासे के बाद राजस्व विभाग के ऑफिस में हड़कंप मचा है।

दरअसल बिहार में जमीन मामलों में सर्वाधिक हत्या की वारदातें होती हैं। सीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम पर है। रिश्वत नहीं देने पर सही काम भी लटक जाता है और पैसे देकर गलत काम भी करवा लिए जाते हैं। सरकारी जमीन की दाखिल खारिज मामले में मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल की सीओ रिषिका निलंबित चल रही हैं। भूमि सुधार विभाग का जिम्मा संभालने के बाद विजय कुमार सिन्हां काफी ऐक्टिव हैं। वे जमीन माफिया के खात्मे और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई का अभियान चला रहे हैं। लेकिन माफिया और बेईमान अधिकारी भी इनकी तोड़ निकालने में लगे हैं। बिहार में जमीन विवाद के मामले में अधिकारी भी सुस्त हैं। डीसीएलआर के पास हजारों की संख्या में वाद लंबित हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

ये भी पढ़ें:पूरे विभाग को दुरुस्त कर देंगे; जमीन में खेल करने वाले… विजय सिन्हा की दो टूक
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Vijay Kumar Sinha Bihar Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।