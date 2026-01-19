गोपालगंज में टहलने गई महिला की बेरहमी से हत्या, जमीन बंटवारे में बहा खून

संक्षेप: गोपालगंज जिले के थावे में सोमवार को टहलने गई एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जमीन बंटवारे से जुड़े विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।

बिहार के गोपालगंज जिले में एक महिला की सोमवार सुबह बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात थावे थाना क्षेत्र के उपरछंटा गांव में सुबह करीब 6 बजे हुई। मृतका की पहचान चंद्रमा महतो की 50 साल की पत्नी सोना देवी के रूप में हुई है। वारदात की वजह जमीन बंटवारे को लेकर विवाद बताया जा रहा है। सोना देवी टहलने गई थीं, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने धारदार हथियार से उन पर वार कर दिए। उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई।

हत्या की खबर मिलते ही गांव में अफरातफरी फैल गई। परिजन की सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल टीम ने करीब ढाई घंटे तक गहन जांच की और खून के नमूने, मिट्टी तथा अन्य साक्ष्य एकत्र किए। परिजन के अनुसार सोना देवी रोज की तरह सुबह 6 बजे टहलने के लिए घर से निकली थीं। इसी बीच गांव के चंवर में पहले से घात लगाए चार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और निर्ममता से हत्या कर फरार हो गए।