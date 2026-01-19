Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWoman went for walk in Gopalganj brutally murdered in land dispute
गोपालगंज में टहलने गई महिला की बेरहमी से हत्या, जमीन बंटवारे में बहा खून

संक्षेप:

गोपालगंज जिले के थावे में सोमवार को टहलने गई एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जमीन बंटवारे से जुड़े विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। 

Jan 19, 2026 09:11 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, थावे (गोपालगंज)
बिहार के गोपालगंज जिले में एक महिला की सोमवार सुबह बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात थावे थाना क्षेत्र के उपरछंटा गांव में सुबह करीब 6 बजे हुई। मृतका की पहचान चंद्रमा महतो की 50 साल की पत्नी सोना देवी के रूप में हुई है। वारदात की वजह जमीन बंटवारे को लेकर विवाद बताया जा रहा है। सोना देवी टहलने गई थीं, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने धारदार हथियार से उन पर वार कर दिए। उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई।

हत्या की खबर मिलते ही गांव में अफरातफरी फैल गई। परिजन की सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल टीम ने करीब ढाई घंटे तक गहन जांच की और खून के नमूने, मिट्टी तथा अन्य साक्ष्य एकत्र किए। परिजन के अनुसार सोना देवी रोज की तरह सुबह 6 बजे टहलने के लिए घर से निकली थीं। इसी बीच गांव के चंवर में पहले से घात लगाए चार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और निर्ममता से हत्या कर फरार हो गए।

बताया जाता है कि सोना देवी के पति चंद्रमा महतो का अपने पट्टीदारों के साथ कई वर्षों से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मृत महिला के इकलौते बेटे रविंद्र महतो ने मां की हत्या का आरोप पट्टीदारों पर लगाया है। तनाव के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार कराया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
