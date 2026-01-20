Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswoman was shot dead in Katihar assailants fired six bullets spreading panic throughout the village
कटिहार में महिला को गोलियों से छलनी किया; बदमाशों ने 6 गोलियां मारीं, पूरे गांव में दहशत

कटिहार में महिला को गोलियों से छलनी किया; बदमाशों ने 6 गोलियां मारीं, पूरे गांव में दहशत

संक्षेप:

कटिहार जिले के बलिया बेलोन थाना इलाके में एक महिला की अपराधियों ने 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका का पति सिकन्दर की यह दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के साथ वो दिल्ली में है।

Jan 20, 2026 10:09 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कटिहार जिले में बदमाशों ने महिला को गोलियों से छलनी कर दिया। बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के चनदहर पंचायत के खाड़ी गांव में देर शाम अज्ञात बदमाशों ने महिला की छह गोलियां मार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश बाइक से फरार हो गया। बताया जाता है कि घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गयी है। सूचना पर बलिया बेलौन पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गयी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह नाकेबंदी कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना को लेकर बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम में मृतका नुजहत बानो (35) वर्ष किसी काम से घर के पास गली में गईं थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली से हमला कर महिला की हत्या कर घर के पीछे से अपराधी फरार हो गए। किसी ने अपराधियों को नहीं देखा। पुलिस को घटनास्थल से चार खोखा बरामद हुआ है। अन्य तरह की जांच चल रही है। एसपी शिखर चौधरी ने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:घर पर कोई नहीं था, आपस में लड़ पड़े भाई; खून-खराबे में एक-दूसरे की कर दी हत्या
ये भी पढ़ें:बिहार में 11 साल के लड़के की गला रेतकर हत्या, आपसी रंजिश का खूनी अंजाम

मृतका का पति सिकन्दर की यह दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के साथ वो दिल्ली में है। घर में केवल ससुर मौजूद था। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गयी। स्थानीय लोगों ने बताया की मृतका लहूलुहान हो कर अचेत अवस्था में पड़ी थी। घटना की सूचना बलिया बेलौन थाना में दिये जाने के साथ ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच में जुट गयी है। थानाध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया की घटना की सूचना वरीय पदाधिकारी को दे दी गयी है। घटना के हर बिंदुओं पर जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गयी है।