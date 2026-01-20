कटिहार में महिला को गोलियों से छलनी किया; बदमाशों ने 6 गोलियां मारीं, पूरे गांव में दहशत

संक्षेप: कटिहार जिले के बलिया बेलोन थाना इलाके में एक महिला की अपराधियों ने 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका का पति सिकन्दर की यह दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के साथ वो दिल्ली में है।

कटिहार जिले में बदमाशों ने महिला को गोलियों से छलनी कर दिया। बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के चनदहर पंचायत के खाड़ी गांव में देर शाम अज्ञात बदमाशों ने महिला की छह गोलियां मार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश बाइक से फरार हो गया। बताया जाता है कि घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गयी है। सूचना पर बलिया बेलौन पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गयी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह नाकेबंदी कर दिया गया है।

घटना को लेकर बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम में मृतका नुजहत बानो (35) वर्ष किसी काम से घर के पास गली में गईं थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली से हमला कर महिला की हत्या कर घर के पीछे से अपराधी फरार हो गए। किसी ने अपराधियों को नहीं देखा। पुलिस को घटनास्थल से चार खोखा बरामद हुआ है। अन्य तरह की जांच चल रही है। एसपी शिखर चौधरी ने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।