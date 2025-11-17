Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWoman throat slit in shiv temple in bihar banka
बिहार में शिव मंदिर के पास युवती की गला रेतकर हत्या, मची सनसनी

संक्षेप: महिला की हत्या की गंभीरता को देखते हुए एसएफएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाए जाने की सूचना है। पुलिस जगह-जगह से सबूत जुटा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

Mon, 17 Nov 2025 10:33 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, बांका
बिहार के बांका जिले में बाराहाट थाना क्षेत्र के तुरडी गांव में रविवार की रात को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के शिव मंदिर के पास 25 वर्षीय विवाहिता बिजली कुमारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका गुजर दास की पुत्री बताई जाती है, जिसकी शादी करीब दो वर्ष पूर्व मडुआवरण गांव में हुई थी। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ते ही सनसनी फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही बाराहाट पुलिस मौके पर पहुंची। बौसी एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा स्वयं टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। हत्या की गंभीरता को देखते हुए एसएफएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाए जाने की सूचना है। पुलिस जगह-जगह से सबूत जुटा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। विवाहिता की दो साल पहले हुई शादी और उसके बाद की परिस्थितियों को भी जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग इस निर्मम हत्या से स्तब्ध हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
