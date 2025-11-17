बिहार में शिव मंदिर के पास युवती की गला रेतकर हत्या, मची सनसनी
संक्षेप: महिला की हत्या की गंभीरता को देखते हुए एसएफएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाए जाने की सूचना है। पुलिस जगह-जगह से सबूत जुटा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
बिहार के बांका जिले में बाराहाट थाना क्षेत्र के तुरडी गांव में रविवार की रात को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के शिव मंदिर के पास 25 वर्षीय विवाहिता बिजली कुमारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका गुजर दास की पुत्री बताई जाती है, जिसकी शादी करीब दो वर्ष पूर्व मडुआवरण गांव में हुई थी। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ते ही सनसनी फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही बाराहाट पुलिस मौके पर पहुंची। बौसी एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा स्वयं टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। हत्या की गंभीरता को देखते हुए एसएफएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाए जाने की सूचना है। पुलिस जगह-जगह से सबूत जुटा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। विवाहिता की दो साल पहले हुई शादी और उसके बाद की परिस्थितियों को भी जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग इस निर्मम हत्या से स्तब्ध हैं।