पीड़ित शिक्षिका ने थाने में दिए आवेदन में बेहद भावुक होकर लिखा है कि वह काफी गरीब परिवार से आती है। अपने छोटे भाई के साथ रहती है और स्कूल में पढ़ाकर गुजारा करती है। देव कुमार मेहता ने उसे अंधेरे में रखकर जीवन बर्बाद कर दिया है।

बिहटा/पटना, हिन्दुस्तान टीम। पटना से सटे बिहटा स्थित एक निजी स्कूल संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीया शिक्षिका ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सोमवार की है। बिहटा के एक गांव की निवासी शिक्षिका आरोपित के स्कूल में पढ़ाती थी। पुलिस ने आरोपित स्कूल संचालक देव कुमार मेहता (45) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के अनुसार, दो दिन पहले ही शिक्षिका ने स्कूल संचालक देव कुमार मेहता के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बिहटा थाने में शिकायत की थी।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर-2 अमरेंद्र कुमार झा के मुताबिक, शनिवार को शिकायत दर्ज होने के बाद रविवार को ही पुलिस ने आरोपित स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया था। अवकाश होने के कारण सोमवार को जेल भेजा गया। इसी बीच पीड़िता के आत्महत्या की सूचना मिली। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

‘बदनामी के बाद कोई शादी नहीं करेगा’ पीड़ित शिक्षिका ने थाने में दिए आवेदन में बेहद भावुक होकर लिखा है कि वह काफी गरीब परिवार से आती है। अपने छोटे भाई के साथ रहती है और स्कूल में पढ़ाकर गुजारा करती है। देव कुमार मेहता ने उसे अंधेरे में रखकर जीवन बर्बाद कर दिया है। समाज में बदनामी होने के बाद अब कोई उससे शादी नहीं करेगा। पीड़िता ने यह लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद वह बिहार से बाहर जाकर वहीं रहने लगे हैं। इसके बाद से वह अपने छोटे भाई के साथ रहती थी।