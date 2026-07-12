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बिहार में बकाया वेतन लेने आई शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत, DEO ऑफिश में रखा शव; संगीन इल्जाम लगाए

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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बिहार के मोतिहारी जिले में एक महिला टीचर के पति की डीईओ कार्यालय परिसर में संदिग्ध मौत हो गई। शिक्षिका अपनेे बकाये वेतन के भुगतान को लेकर अपने पति के साथ वहां पहुंची थीं। महिला टीचर ने अब अपने पति के साथ उस वक्त धक्क-मुक्की कियाा। 

बिहार में बकाया वेतन लेने आई शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत, DEO ऑफिश में रखा शव; संगीन इल्जाम लगाए

बिहाार में बकाया राशि के भुगतान को लेकर लगातार दौड़ लगा रही एक शिक्षिका के पति की शनिवार को डीईओ कार्यालय परिसर में गिरने के बााद संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पति की मौत के बाद महिला टीचर ने अब संगीन इल्जाम लगाए हैं। घटना मोतिहारी की है। बताया जा रहा है कि मृतक नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी मोहल्ला के अरविंद कुमार थे, जो अपनी शिक्षिका पत्नी उज्जैन लोहियार राजकीय उत्क्रमित कन्या मवि गायघाट में कार्यरत रश्मि स्वराज के साथ डीईओ कार्यालय आये थे। यहां वो अचानक गिर गए। इसके बाद आनन फानन में लोगों ने उसके पति को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में ले गई जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति की मौत के बाद महिला टीचर उनके शव को लेकर डीईओ ऑफिस चली गईं और वहीं बैठ गईं।

शिक्षिका अपने छोटे-छोटे बच्चे के साथ पति के शव को लेकर डीईओ कार्यालय पहुंची। रोती बिलखती शिक्षिका ने आरोप लगाया कि उसके पति बकाया भुगतान को लेकर कार्यालय पहुंचे थे। जहां उसके साथ धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान वह गिर पड़े, लेकिन मदद करने कोई नहीं आया । इसके बाद मौके पर नगर थाना की पुलिस पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है । डीईओ राजन कुमार गिरी ने बताया कि शिक्षिका के बकाया वेतन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा।

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क्या है मामला

जानकारी के अनुसार शिक्षिका ने बताया कि वे अपने पति अरविंद शर्मा के साथ अपने बकाए वेतन की भुगतान को लेकर यूपीए नंबर को लेकर डी ई ओ कार्यालय आई थी । इसको लेकर उसके पति कार्यालय कैंपस में खड़े थे ,वहीं शिक्षिका डी पीओ स्थापना से मिलने गई थी । इसके बाद अचानक उसके पति बाहर गिर गए । उसके पति के नाक और पैर पर चोट लगी थी । शिक्षिका ने कार्यालय में लगे सी सी टी वी फुटेज की जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार शिक्षिका में बताया कि उसकी बहाली वर्ष 2005 में हुई थी। जिसके बाद वर्ष 2008 और 2010 में मातृत्व अवकाश ली थी।

मगर तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद उसने अवकाश की अवधि को बढ़ा दिया था । इसके बाद विभाग द्वारा उक्त शिक्षिका को हटा दिया गया था । जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई । न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षिका ने फिर से 17 मार्च को अपने पद पर ज्वाइन की थी। मगर उसको वेतन नहीं मिला रहा था । जिसके बाद तत्कालीन डी एम सौरभ जोरवाल के आदेश के बाद उसे मई महीने से वेतन मिलना शुरू हो गया था । शिक्षिका ने बताया कि वो काफी कर्ज में डूबी थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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