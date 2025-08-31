बिहार में टीचर पत्नी ने दो युवकों को बुला पति को खूब पिटवाया, थाने पहुंची शिकायत

पेशे से किसान पति ने पत्नी की इच्छा का सम्मान किया और उसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करते रहे। संयोग से पिछले वर्ष उनकी पत्नी बीपीएससी की शिक्षिका बनी और पूर्णिया के एक सरकारी स्कूल में योगदान दिया।

बिहार में एक महिला शिक्षिका पर अपने पति की पिटाई करवाने का आरोप लगा है। मामला पूर्णिया जिले का है। यहां बीपीएससी शिक्षिका पर उनके पति ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने केहाट थाना पुलिस से गुहार लगाई है। पीड़ित की पहचान बांका जिले के निवासी के रूप में हुई है। बताया गया है कि शिक्षिका के पति ने वर्ष 2006 में शादी की थी। पत्नी की इच्छा पढ़ाई जारी रखने एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की थी।

पेशे से किसान पति ने पत्नी की इच्छा का सम्मान किया और उसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करते रहे। संयोग से पिछले वर्ष उनकी पत्नी बीपीएससी की शिक्षिका बनी और पूर्णिया के एक सरकारी स्कूल में योगदान दिया। शिक्षिका केहाट थाना हनुमानबाग कॉलोनी में किराया के मकान में रह रही थी। उनसे मिलने उनके पति आए।