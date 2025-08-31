woman teacher beat her husband with help of two people in bihar बिहार में टीचर पत्नी ने दो युवकों को बुला पति को खूब पिटवाया, थाने पहुंची शिकायत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswoman teacher beat her husband with help of two people in bihar

बिहार में टीचर पत्नी ने दो युवकों को बुला पति को खूब पिटवाया, थाने पहुंची शिकायत

पेशे से किसान पति ने पत्नी की इच्छा का सम्मान किया और उसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करते रहे। संयोग से पिछले वर्ष उनकी पत्नी बीपीएससी की शिक्षिका बनी और पूर्णिया के एक सरकारी स्कूल में योगदान दिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णियाSun, 31 Aug 2025 09:03 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में टीचर पत्नी ने दो युवकों को बुला पति को खूब पिटवाया, थाने पहुंची शिकायत

बिहार में एक महिला शिक्षिका पर अपने पति की पिटाई करवाने का आरोप लगा है। मामला पूर्णिया जिले का है। यहां बीपीएससी शिक्षिका पर उनके पति ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने केहाट थाना पुलिस से गुहार लगाई है। पीड़ित की पहचान बांका जिले के निवासी के रूप में हुई है। बताया गया है कि शिक्षिका के पति ने वर्ष 2006 में शादी की थी। पत्नी की इच्छा पढ़ाई जारी रखने एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की थी।

पेशे से किसान पति ने पत्नी की इच्छा का सम्मान किया और उसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करते रहे। संयोग से पिछले वर्ष उनकी पत्नी बीपीएससी की शिक्षिका बनी और पूर्णिया के एक सरकारी स्कूल में योगदान दिया। शिक्षिका केहाट थाना हनुमानबाग कॉलोनी में किराया के मकान में रह रही थी। उनसे मिलने उनके पति आए।

ये भी पढ़ें:बिहार में 2 दिन से गायब शिक्षिका की मिली लाश, बीएलओ के काम से था तनाव

आरोप है कि शिक्षिका ने दो युवकों को बुलाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। केहाट थानाध्यक्ष उदय कुमार ने कहा कि परिजनों के साथ शिक्षिका भी थाने आई थी। उन्होंने मारपीट के आरोप से इंकार किया, जिसपर पीड़ित बिना कुछ बोले और बिना केस दर्ज कराए वापस चले गए हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में स्वर्ण कारोबारी को अपराधियों ने गोलियों से किया छलनी, गहने भी लूटे