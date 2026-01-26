समलैंगिक संबंध बनाने से मना करने पर छात्रा की हत्या, महिला ने रुद्राक्ष की माला से गला घोंटा
पिता का आरोप है कि जब उनकी बेटी इसके लिये तैयार नहीं हुई तो उसके गले की रुद्राक्ष की माला से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यह भी आरोप लगाया है कि वह लंबे समय से कुछ लड़कियों को आर्थिक मदद दिलाने का झांसा देकर प्रभाव में लेती थी और उनके साथ भी अनैतिक कृत्य करती थी।
समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार करने पर 10वीं कक्षा की एक छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार की शाम हुई। इस स्तब्ध कर देने वाली घटना को मृतका के दूर के रिश्ते की बुआ ने ही अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में युवती (24 वर्ष) के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 16 वर्षीय छात्रा इसी वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाली थी। मृतका के पिता ने मुफस्सिल थाने में दिए आवेदन में कहा है कि 24 जनवरी की शाम करीब 7 बजे उनकी पुत्री को उसके दूर के रिश्ते में बुआ अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गयी।
वहां वह उसके साथ समलैंगिक यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करने लगी। पिता का आरोप है कि जब उनकी बेटी इसके लिये तैयार नहीं हुई तो उसके गले की रुद्राक्ष की माला से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यह भी आरोप लगाया है कि वह लंबे समय से कुछ लड़कियों को आर्थिक मदद दिलाने का झांसा देकर प्रभाव में लेती थी और उनके साथ भी अनैतिक कृत्य करती थी। पुलिस ने अभी किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
एसडीपीओ सदर, मुंगेर, कुमार अभिषेक ने बताया कि एक किशोरी की गला घोंटकर हत्या की गयी है। हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है। थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर जाकर उस जगह को सुरक्षित कर दिया है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी तथ्य सामने आएंगे।