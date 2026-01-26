Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newswoman strangled girl after she denied for Same sex relationship in bihar munger
समलैंगिक संबंध बनाने से मना करने पर छात्रा की हत्या, महिला ने रुद्राक्ष की माला से गला घोंटा

समलैंगिक संबंध बनाने से मना करने पर छात्रा की हत्या, महिला ने रुद्राक्ष की माला से गला घोंटा

संक्षेप:

पिता का आरोप है कि जब उनकी बेटी इसके लिये तैयार नहीं हुई तो उसके गले की रुद्राक्ष की माला से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यह भी आरोप लगाया है कि वह लंबे समय से कुछ लड़कियों को आर्थिक मदद दिलाने का झांसा देकर प्रभाव में लेती थी और उनके साथ भी अनैतिक कृत्य करती थी।

Jan 26, 2026 06:17 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, मुंगेर
समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार करने पर 10वीं कक्षा की एक छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार की शाम हुई। इस स्तब्ध कर देने वाली घटना को मृतका के दूर के रिश्ते की बुआ ने ही अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में युवती (24 वर्ष) के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 16 वर्षीय छात्रा इसी वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाली थी। मृतका के पिता ने मुफस्सिल थाने में दिए आवेदन में कहा है कि 24 जनवरी की शाम करीब 7 बजे उनकी पुत्री को उसके दूर के रिश्ते में बुआ अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गयी।

वहां वह उसके साथ समलैंगिक यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करने लगी। पिता का आरोप है कि जब उनकी बेटी इसके लिये तैयार नहीं हुई तो उसके गले की रुद्राक्ष की माला से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यह भी आरोप लगाया है कि वह लंबे समय से कुछ लड़कियों को आर्थिक मदद दिलाने का झांसा देकर प्रभाव में लेती थी और उनके साथ भी अनैतिक कृत्य करती थी। पुलिस ने अभी किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

एसडीपीओ सदर, मुंगेर, कुमार अभिषेक ने बताया कि एक किशोरी की गला घोंटकर हत्या की गयी है। हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है। थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर जाकर उस जगह को सुरक्षित कर दिया है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी तथ्य सामने आएंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar Crime News Bihar News Today अन्य..
