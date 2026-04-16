मियां-बीवी का झगड़ा छुड़ाना पड़ गया महंगा, मधुबनी में महिला की चाकू मारकर हत्या
मधुबनी जिले के ललमनियां में एक ईंट भट्ठे पर आधी रात को मियां-बीवी झगड़ गए। उनका झगड़ा शांत कराने गई एक महिला की पत्नी से झगड़ रहे शख्स ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतका और आरोपी दोनों आपस में रिश्तेदार थे।
मियां-बीवी के बीच झगड़ा शांत कराना एक महिला को भारी पड़ गया। झगड़ रहे पति ने गुस्से में झगड़ा छुड़ाने आए अपनी रिश्तेदार की ही हत्या कर दी। मामला बिहार के मधुबनी जिले के ललमनियां थाना क्षेत्र की है। मुनहरा नदी के पास स्थित एक ईंट-भट्ठे पर बुधवार देर रात पति-पत्नी किसी बात पर आपस में झगड़ने लग गए। इसी दौरान उनकी एक रिश्तेदार झगड़ा शांत कराने के लिए बीच-बचाव करने गई। तभी पत्नी से झगड़ रहे पति ने चाकू मारकर उसका खून कर दिया।
मृतक महिला की पहचान मरजीना बीबी के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। वह पश्चिम बंगाल के सिताय थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वह अपने पति मजिदूल रहमान के साथ ही यहां पर रहकर काम करती थी।
जानकारी के अनुसार, मुनहरा नदी के पास स्थित ईंट भट्ठे पर मजीरुल हक नाम का शख्स आधी रात को अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। शोरगुल होने पर मरजीना वहां पहुंची। उसका पति मजिदूल भी उसके साथ था। फिर मरजीना ने आपस में झगड़ रहे मजीरूल और उसकी बीवी को समझाने की कोशिश की।
मरजीना मियां-बीवी के बीच-बचाव करने लगी तो पत्नी से झगड़ा कर रहा मजीरूल भड़क गया। वह गुस्से में रसोई घर में गया। वहां से चाकू लेकर आया और आव देखा ना ताव मरजीना के सीने में घोंप दिया।
चाकू लगने से मरजीना गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके शरीर से खून बहने लगा। आनन-फानन में उसे तुरंत पीपराही के एक अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यह घटना रात करीब डेढ़ बजे हुई। पुलिस को देर रात करीब 3 बजे सूचना मिली। इसके बाद ललमनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। उसे गिरप्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
जिसे मारा वो भतीजे की बीवी थी
बताया जा रहा है कि आरोपी ने जिस महिला की हत्या की, वो उसके रिश्ते के भतीजे की बीवी थी। आरोपी मजीरूल और मृतका मरजीना दोनों आपस में रिश्तेदार थे। दोनों पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इस घटना से मृतका का पति स्तब्ध है।
ललमनियां थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है।
(मधुबनी के लौकही से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।