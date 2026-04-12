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गंगा घाट के पास खड़ी होकर अपना बच्चा बेचने लगी मां, बिहार के बाढ़ में ममता का सौदा

Apr 12, 2026 12:15 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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इधर जांच-पड़ताल के बाद महिला के परिवार वालों संपर्क किया गया। हालांकि परिजनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने महिला को उसकी गोतनी की देखरेख का बांड भराकर सौंप दिया गया है।

गंगा घाट के पास खड़ी होकर अपना बच्चा बेचने लगी मां, बिहार के बाढ़ में ममता का सौदा

बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बाढ स्थित शनि धाम मंदिर गंगा घाट पर शनिवार को एक महिला ने अपने दो माह के बेटे को बेचने का प्रयास किया। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने निजी मचलके पर महिला व उसके मासूम बच्चे को उसकी गोतनी को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, महिला मानसिक रूप से बीमार है। वह परिवार से दूर रहती थी। इस मामले को लेकर कई घंटे चर्चा का माहौल गर्म रहा।

जानकारी के अनुसार, शनि धाम मंदिर के पास दो माह के बेटे को महिला द्वारा आने जाने वाले लोगों से बेचने की बात की जा रही थी। इसकी सूचना मंदिर के पुजारी शिवजी मुनि ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस की जांच पड़ताल के अनुसार महिला का मायका पंडारक थाना क्षेत्र में है। जबकि ससुराल नालंदा जिले में है। मानसिक बीमारी के कारण महिला ससुराल और मायके वालों से दूर रहती है। कुछ दिन तक महिला बाढ रेलवे स्टेशन के पास पावरोटी बेचकर गुजारा कर रही थी। इसी दौरान उसने बेटे को जन्म दिया, जिसकी उम्र लगभग दो माह के आसपास है।

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मासूम बेटे को बोझ समझती थी महिला

लोगों का कहना है कि बच्चे को बोझ समझ कर बेचने का प्रयास वह कर रही थी। हालांकि बाद में रेल पुलिस ने उसे परिसर से हटा दिया था। फिर उसे नगर परिषद के आश्रय स्थल में दाखिल कराया गया था। अचानक वह बच्चे को लेकर गंगा घाट पहुंची और बेचने की बात कहने लगी। पुलिस ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसके कारण वह बच्चे को बेचने की बात कर रही है। जांच-पड़ताल के बाद महिला के परिवार वालों संपर्क किया गया। हालांकि परिजनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने महिला को उसकी गोतनी की देखरेख का बांड भराकर सौंप दिया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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