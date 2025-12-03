Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newswoman school teacher shot dead in daylight bihar araria
स्कूटी से स्कूल जा रही महिला टीचर को कनपटी में सटाकर गोली मारी, बिहार में बीच सड़क मर्डर

स्कूटी से स्कूल जा रही महिला टीचर को कनपटी में सटाकर गोली मारी, बिहार में बीच सड़क मर्डर

संक्षेप:

शिवानी कुमारी रोज की तरह फारबिसगंज स्थित डेरा से अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थीं। स्कूल से सौ मीटर पहले शिवमंदिर के समीप एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश स्कूटी के पेरेरल जा कर उनकी कनपटी में गोली मार दी। गोली लगते ही वे सड़क पर गिर गईं।

Wed, 3 Dec 2025 01:14 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, अररिया
बिहार के अररिया जिले में स्कूटी से स्कूल जा रही एक शिक्षिका को बाइक सवार दो बदमाशों ने कनपटी में सटाकर गोली मार दी। इससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार की सुबह जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के खाबदह कन्हैली की है।मृतक शिक्षिका शिक्षिका शिवानी कुमारी (28 वर्ष) मध्य विद्यालय खाबदह कन्हैली में पदस्थापित थी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी कुमारी रोज की तरह फारबिसगंज स्थित डेरा से अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थीं। स्कूल से सौ मीटर पहले शिवमंदिर के समीप एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश स्कूटी के पेरेरल जा कर उनकी कनपटी में गोली मार दी। गोली लगते ही वे सड़क पर गिर गईं।

घटना की सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसके बाद ग्रामीण सुधीर यादव व गौरव कुमार ने शिक्षिका को एक कार पर लाद कर सदर अस्पताल अररिया लाया। जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी सुधीर यादव ने बताया कि वे अपने खेत में गेंहू की बुआई कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों को स्कूल की ओर भागते देखा। वो भी दौड़ कर वहां पहुंचे। शिवानी मैडम खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थीं। इसके बाद वे और गौरव उन्हें लेकर अस्पताल आए।

सुधीर के अनुसार दो नकाबपोश बदमाश अपाचे बाइक पर आए थे। वो शिक्षिका को नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। मृतका शिवानी कुमारी करीब दो साल से इस स्कूल में शिक्षिका के रूप में पदस्थापित थीं। वे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रहने वाली थी और फारबिसगंज में किराए के मकान में रहकर नरपतगंज में स्कूटी से आया-जाया करती थीं।

घटना की सूचना के बाद एसपी अंजनी कुमार, फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साह,नरपतगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि स्कूल जाने के दौरान शिवानी नाम की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या की गई है। वह इस मामले को देख रहे हैं। हर एंगल से डिडक्शन हो रहा है। अपराधी चाहे जो भी हो बक्से नहीं जाएंगे। जल्द ही उसे चिन्हित गिरफ्तार किया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
