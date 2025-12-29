Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newswoman raped by brother friend in bihar muzaffarpur
चाकू दिखाया फिर मुंह में कपड़ा ठूंस रेप, बिहार में बहन की आबरू भाई के दोस्त ने लूटी

संक्षेप:

Dec 29, 2025 06:28 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला से उसके भाई के दोस्त ने रेप किया। पानापुर करियात थाना इलाके में दोस्त की बहन से ही चाकू की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला घर में अकेली थी। परिवार के लोग अस्पताल गए हुए थे। इसी दौरान पीड़िता के भाई का दोस्त घर में घुसा। उसने चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। महिला ने शोर मचाया, लेकिन बगल में एक आयोजन के कारण लोग कुछ नहीं सुने।

घटना बीते 27 दिसंबर की है। महिला ने पानापुर करियात थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसकेएमसीएच में महिला ने अपनी चिकित्सीय जांच कराई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी दो साल पहले शादी हुई थी। कोई बच्चा नहीं है। इस घटना के बाद उसका पति उसे नहीं रखेगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि भाभी बीमार थी। वह मायके में अकेली थी। परिवार के लोग भाभी को इलाज के लिए अस्पताल गए थे।

इसी दौरान गांव का ही एक युवक जो उसके भाई का दोस्त है, घर में घुस गया। उसने अकेली देखकर उसे चाकू दिखाकर डराया और बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया। शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया। पानापुर करियात थाने के थानेदार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rape Bihar News Bihar News Today
