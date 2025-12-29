चाकू दिखाया फिर मुंह में कपड़ा ठूंस रेप, बिहार में बहन की आबरू भाई के दोस्त ने लूटी
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला से उसके भाई के दोस्त ने रेप किया। पानापुर करियात थाना इलाके में दोस्त की बहन से ही चाकू की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला घर में अकेली थी। परिवार के लोग अस्पताल गए हुए थे। इसी दौरान पीड़िता के भाई का दोस्त घर में घुसा। उसने चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। महिला ने शोर मचाया, लेकिन बगल में एक आयोजन के कारण लोग कुछ नहीं सुने।
घटना बीते 27 दिसंबर की है। महिला ने पानापुर करियात थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसकेएमसीएच में महिला ने अपनी चिकित्सीय जांच कराई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी दो साल पहले शादी हुई थी। कोई बच्चा नहीं है। इस घटना के बाद उसका पति उसे नहीं रखेगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि भाभी बीमार थी। वह मायके में अकेली थी। परिवार के लोग भाभी को इलाज के लिए अस्पताल गए थे।
इसी दौरान गांव का ही एक युवक जो उसके भाई का दोस्त है, घर में घुस गया। उसने अकेली देखकर उसे चाकू दिखाकर डराया और बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया। शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया। पानापुर करियात थाने के थानेदार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।