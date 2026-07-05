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जिस कमरे में चलता था बैंक उसी में ब्रांच मैनेजर ने किया रेप, युवती के आरोपों से सनसनी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, सिकरहना, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी जिले में एक युवती ने ब्रांच मैनेजर पर उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से जरुरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

जिस कमरे में चलता था बैंक उसी में ब्रांच मैनेजर ने किया रेप, युवती के आरोपों से सनसनी

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले में एक युवती से रेप का मामल सामने आया है। चिरैया थाना क्षेत्र की एक महिला ने ढाका स्थित एक फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर पर लोन देने के बहाने बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी चकिया निवासी सन्नी कुमार है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का यह भी आरोप है कि जिस कमरे में बैंक संचालित होता था वहीं पर उनके साथ दुराचार किया गया है।

महिला ने ढाका थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि गुरुवार को ढाका बड़ी बाजार स्थित एक फाइनेंस कंपनी प्रा. लि. के ब्रांच मैनेजर चकिया निवासी सन्नी कुमार ने लोन देने के बहाने बुलाया और कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया। जिस कमरे में बैंक संचालित होता है उसी कमरे में ब्रांच मैनेजर का डेरा भी है। उसने इसकी सूचना 112 पुलिस को दी।

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पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच महिला व ब्रांच मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महिला के बयान पर थानाध्यक्ष राजरूप राय ने गुरुवार की संध्या महिला व ब्रांच मैनेजर के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच की। पुलिस ने टीम ने सैंपल के लिए आवश्यक सामग्री भी जब्त की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की गयी है। शुक्रवार को महिला का मेडिकल कराया गया है तथा कोर्ट में बयान के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जायेगा।

नौकरी दिलाने के नाम पर महिला का शारीरिक शोषण

इधर बिहार के ही बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से शारीरिक शोषण का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला ने पटना मीठापुर निवासी अरूण कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला दर्ज होते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस को दिए आवेदन में महिला ने कहा है कि वह अपने पति के साथ पुणे में रहती थी। पति वहां पर मजदूरी करते थे। वहीं अरूण कुमार सिंह बगले के कमरे रहते थे। जो एक कंपनी में सुपरवाईजर के पद कार्य करते थे। कुछ दिन पहले पति के साथ बक्सर आ गई थी।

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इसी बीच अरूण सिंह ने फोन कर कहा कि उसे एक अच्छा काम देंगे। उसे ज्योति चौक बुलाया गया। इसके बाद वहां से रेलवे स्टेशन ले गए। वहां जूस पिलाया। उसमें कोई नशीला दवा मिला दिए। रेलवे स्टेशन स्थित एक होटल में ले गए। होटल में जाते ही वह बेहोश हो गई। जब होश आया तब अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाई। अरूण कुमार सिंह ने मुझे बहला फुसलाकर पटना ले गया। इसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। 24 घंटा तक कमरे में बंद रखा गया। इसके बाद उनकी पत्नी और बहन आ गई।

दोनों ने पीड़ित महिला के साथ मारपीट की

दोनों ने पीड़िता के पति को फोन कर पटना रेलवे स्टेशन बुलाया। इसके बाद पीड़ित महिला को उसके पति के हवाले कर दिया। पीड़िता ने सारी सच्चाई अपने पति को बताई। इसके बाद नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं पुलिस घटना की छानबीन व आरोपितों की गिरफ्तारी में जुट गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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