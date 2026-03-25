पटना के होटल में रेप, युवती को शराब में नशीला पदार्थ पिला हैवानियत; आरोपी फरार
पीड़िता ने शास्त्री नगर थाने में 15 मार्च को आवेदन दिया था। इसके बाद 23 मार्च को परिजनों के साथ पहुंचकर उसने पुलिस के समक्ष विस्तृत बयान दर्ज कराया। इसके बाद मामला सामने आया और केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई।
बिहार की राजधानी पटना के एक होटल में युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। यहां शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के एक होटल में 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। युवक ने पहले शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और होटल में बेहोशी की हालात में युवती को छोड़कर भाग निकला।
होश आने पर पीड़िता ने 112 पर कॉल कर मदद मांगी। इस मामले में युवती ने अपने प्रेमी अभिजीत (28) के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, अभिजीत नामक युवक ने 13 मार्च की रात युवती को शास्त्रीनगर स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां उसने उसको शराब पिलाई। आरोप है कि शराब में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। युवती पटना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है। उसने बताया कि होटल में करीब दो घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्त-व्यस्त अवस्था में पाया और डायल-112 पर कॉल किया।
पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पिछले छह वर्षों से जान-पहचान थी। पटना में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद नजदीकियां बढ़ीं। पीड़िता के अनुसार, हाल ही में उसे जानकारी मिली थी कि अभिजीत किसी अन्य महिला से शादी करनेवाला है। बातचीत के दौरान आरोपित ने 13 मार्च की रात उसे होटल में मिलने बुलाया। वहां शराब और उसमें नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप युवती ने लगाया है।
पीड़िता ने शास्त्री नगर थाने में 15 मार्च को आवेदन दिया था। इसके बाद 23 मार्च को परिजनों के साथ पहुंचकर उसने पुलिस के समक्ष विस्तृत बयान दर्ज कराया। इसके बाद मामला सामने आया और केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया है।