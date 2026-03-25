Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना के होटल में रेप, युवती को शराब में नशीला पदार्थ पिला हैवानियत; आरोपी फरार

Mar 25, 2026 10:23 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share

पीड़िता ने शास्त्री नगर थाने में 15 मार्च को आवेदन दिया था। इसके बाद 23 मार्च को परिजनों के साथ पहुंचकर उसने पुलिस के समक्ष विस्तृत बयान दर्ज कराया। इसके बाद मामला सामने आया और केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई।

पटना के होटल में रेप, युवती को शराब में नशीला पदार्थ पिला हैवानियत; आरोपी फरार

बिहार की राजधानी पटना के एक होटल में युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। यहां शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के एक होटल में 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। युवक ने पहले शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और होटल में बेहोशी की हालात में युवती को छोड़कर भाग निकला।

होश आने पर पीड़िता ने 112 पर कॉल कर मदद मांगी। इस मामले में युवती ने अपने प्रेमी अभिजीत (28) के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, अभिजीत नामक युवक ने 13 मार्च की रात युवती को शास्त्रीनगर स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां उसने उसको शराब पिलाई। आरोप है कि शराब में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। युवती पटना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है। उसने बताया कि होटल में करीब दो घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्त-व्यस्त अवस्था में पाया और डायल-112 पर कॉल किया।

ये भी पढ़ें:बिहार में खैनी थूकने के लिए ट्रैक की ओर बढ़ा शख्स वंदे भारत की चपेट में आया, मौत
ये भी पढ़ें:बिहार में स्मार्ट मीटर वालों को दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली मिलेगी, नई

पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पिछले छह वर्षों से जान-पहचान थी। पटना में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद नजदीकियां बढ़ीं। पीड़िता के अनुसार, हाल ही में उसे जानकारी मिली थी कि अभिजीत किसी अन्य महिला से शादी करनेवाला है। बातचीत के दौरान आरोपित ने 13 मार्च की रात उसे होटल में मिलने बुलाया। वहां शराब और उसमें नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप युवती ने लगाया है।

पीड़िता ने शास्त्री नगर थाने में 15 मार्च को आवेदन दिया था। इसके बाद 23 मार्च को परिजनों के साथ पहुंचकर उसने पुलिस के समक्ष विस्तृत बयान दर्ज कराया। इसके बाद मामला सामने आया और केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:गिरधारी पर गिरी नीतीश की गाज, JDU ने लोकसभा से निकालने कहा, बेटा RJD से लड़ा था
ये भी पढ़ें:तैयार रहें! बिहार में फिर बदलने वाला है मौसम, बारिश-वज्रपात बढ़ाएंगी मुश्किलें
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 12th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।