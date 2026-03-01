Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

घर में घुसकर महिला पीडीएस डीलर को चाकू से गोद डाला, पटना में सनसनीखेज खूनी कांड

Mar 01, 2026 08:23 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डीएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

घर में घुसकर महिला पीडीएस डीलर को चाकू से गोद डाला, पटना में सनसनीखेज खूनी कांड

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना आलमगंज के दादर मंडी इलाके में अपराधियों ने घर में घुसकर महिला पीडीएस डीलर सुलेखा गुप्ता (45) को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त महिला का बेटा ऊपर के तल पर सोया हुआ था जबकि मां और पति घर से बाहर थे। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है। घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस हत्यारे की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस को आपसी विवाद में हत्या करने का शक है। डीएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:Bihar: मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ने पर बवाल, दो गुटों में जमकर चले पत्थर

घर में चलाती थी पीडीएस दुकान

गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय में वकील के मुंशी के रूप में काम करने वाले पलटू कुमार का आलमगंजके दादर मंडी इलाके में दो मंजिला मकान है। उनके परिवार में 12 वर्षीय बेटे और बुजुर्ग मां के अलावा पत्नी सुलेखा गुप्ता रहती थी। सुलेखा गुप्ता घर में ही जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाती थीं। शनिवार की सुबह पति कोर्ट जबकि सास बाजार गई हुई थीं। बेटा ऊपर के तल स्थित कमरे में सो रहा था।

ये भी पढ़ें:बिहार में बिछेगा पुलों का जाल; चार नदियों पर 12 और नए ब्रिज बनेंगे

बीवी की हत्या की सूचना मिली थी, मां का कत्ल

इसी दौरान मौका देखकर बदमाशों ने शनिवार दोपहर करीब पौने दो बजे घर में घुसकर चाकू से सुलेखा गुप्ता का गला रेत दिया और बदमाश फरार हो गए। पलटू कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार की दोपहर में उनके सहयोगी के मोबाइल पर कॉल आया कि घर में उनकी मां गिर गयी है। इसके बाद वह फौरन घर पहुंचे तो देखा कि मां नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुलेखा कमरे में खून से लथपथ पड़ी है।

ये भी पढ़ें:बक्सर जेल में कैदी की मौत पर बवाल; पत्नी बोलीं- 2 दिन पहले ठीक थे, हत्या का आरोप

गला और चेहरे पर धारदार हथियार से वार के निशान

बाद में स्थानीय लोगों की मदद से सुलेखा को एनएमसीएच से जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के गला और चेहरे पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं। उधर घटना की सूचना के बाद डीएसपी राजकिशोर सिंह व थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने मौके पर पहुंच जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के मुताबिक, हत्यारा आसपास का रहने वाला अथवा परिचित हो सकता है जिसे घर में महिला के अकेले होने की बात पता थी। फिलहाल पुलिस घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ के साथ ही तकनीकी सर्विलांस से मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने कहा कि सभी पहलुओं पर छानबीन जारी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।