घर में घुसकर महिला पीडीएस डीलर को चाकू से गोद डाला, पटना में सनसनीखेज खूनी कांड

डीएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना आलमगंज के दादर मंडी इलाके में अपराधियों ने घर में घुसकर महिला पीडीएस डीलर सुलेखा गुप्ता (45) को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त महिला का बेटा ऊपर के तल पर सोया हुआ था जबकि मां और पति घर से बाहर थे। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है। घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस हत्यारे की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस को आपसी विवाद में हत्या करने का शक है। डीएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

घर में चलाती थी पीडीएस दुकान गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय में वकील के मुंशी के रूप में काम करने वाले पलटू कुमार का आलमगंजके दादर मंडी इलाके में दो मंजिला मकान है। उनके परिवार में 12 वर्षीय बेटे और बुजुर्ग मां के अलावा पत्नी सुलेखा गुप्ता रहती थी। सुलेखा गुप्ता घर में ही जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाती थीं। शनिवार की सुबह पति कोर्ट जबकि सास बाजार गई हुई थीं। बेटा ऊपर के तल स्थित कमरे में सो रहा था।

बीवी की हत्या की सूचना मिली थी, मां का कत्ल इसी दौरान मौका देखकर बदमाशों ने शनिवार दोपहर करीब पौने दो बजे घर में घुसकर चाकू से सुलेखा गुप्ता का गला रेत दिया और बदमाश फरार हो गए। पलटू कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार की दोपहर में उनके सहयोगी के मोबाइल पर कॉल आया कि घर में उनकी मां गिर गयी है। इसके बाद वह फौरन घर पहुंचे तो देखा कि मां नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुलेखा कमरे में खून से लथपथ पड़ी है।