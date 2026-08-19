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दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी में महिला से छेड़खानी, शराब के नशे में चूर यात्री अरेस्ट

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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तेजस राजधानी एक्सप्रेस में महिला यात्री से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप समस्तीपुर के रहने वाले एक युवक पर लगा है। युवक शराब के नशे में चूर था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। 

Delhi to Patna tejas Rajdhani
तेजस राजधानी एक्सप्रेस में महिला यात्री से छेड़छाड़ हुई है।

नई दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में एक शख्स ने महिला यात्री के साथ छेड़खानी की। आरोपित ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। महिला की शिकायत पर पटना जंक्शन रेल पुलिस ने सोमवार की सुबह ट्रेन के पटना पहुंचते ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र निवासी मनोहर कुमार के रूप में हुई है। वह निजी चालक का काम करता है। जीआरपी थानेदार ने बताया कि आरोपित दिल्ली में शराब पीकर ट्रेन में सवार हुआ था। कागजी कार्रवाई के बाद महिला से छेड़खानी करने वाले आरोपित को जेल भेज दिया गया।

महिला और आरोपित नई दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में एक ही बोगी में सवार हुए थे। उनकी सीट आसपास थी। महिला का आरोप है कि यात्रा के दौरान शराब के नशे में धुत्त यात्री ने उसके साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर आरोपित गाली-गलौज करने लगा। बाद में महिला ने इसकी शिकायत रेलवे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर की। घटना की सूचना मिलते ही पटना जंक्शन रेल पुलिस सक्रिय हो गई। सोमवार को जैसे ही ट्रेन पटना जंक्शन पर पहुंची जीआरपी की टीम ने आरोपित यात्री मनोहर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थाना ले जाकर जब जांच की गई तो उसके शराब पीने की पुष्टि हुई।

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रोक के बावजूद ट्रेन में शराब पीकर सफर कर रहे हैं यात्री

नई दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में शराब के नशे में महिला यात्री के साथ छेड़खानी की घटना अकेली नहीं है। इससे पहले भी दूसरे राज्यों से पटना आने वाली ट्रेनों में शराब पीकर हंगामा करने और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शराबबंदी के बावजूद बिहार आने वाली ट्रेनों में लोग शराब पीकर यात्रा कर रहे हैं।

बीते महीने पटना जंक्शन रेल पुलिस ने अगरतला से आ रही तेजस राजधानी में शराब के नशे में हंगामा कर रहे बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया था। उसकी पहचान उत्तराखंड के नैनीताल निवासी हरीश सिंह के रूप में हुई थी। आरोपित ट्रेन संख्या 20501 तेजस राजधानी एक्सप्रेस के कोच संख्या बी-6 में सवार था। उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी और नशे में ट्रेन में हंगामा कर रहा था। इससे अन्य यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी।

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उसके पास से सेना की कैंटीन में मिलने वाली शराब की 12 बोतलें बरामद की गई थीं। पश्चिम बंगाल में तैनात बीएसएफ का जवान छुट्टी में अपने घर नैनीताल जा रहा था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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