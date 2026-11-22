बिहार में अब महिला नर्सिंग अधिकारी से बीच सड़क छेड़खानी, गंदे कमेंट भी करता रहा हैवान
नर्सिंग अधिकारी ने कहा है कि अस्पताल से लौटते समय उनके किराये के मकान के निकट गली में नशे में धुत एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार व गंदे-गंदे कमेंट करने लगा।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अहियापुर थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित अस्पताल की महिला नर्सिंग अधिकारी को नशे में धुत एक व्यक्ति ने रास्ते में रोककर छेड़खानी की। यह घटना 18 नवंबर की शाम की है। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसकी सूचना उन्होंने अपने सुरक्षा विभाग को दी। सुरक्षा विभाग व मकान मालिक की तहकीकात में छेड़खानी करने वाले आरोपित की पहचान स्थानीय राजकुमार साव के रूप में हुई। नर्सिंग अधिकारी ने इस मामले में अहियापुर थाने में 20 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई है।
नर्सिंग अधिकारी ने कहा है कि 18 नवंबर की शाम 4.45 बजे अस्पताल से लौटते समय उसके किराये के मकान के निकट गली में नशे में धुत एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार व गंदे-गंदे कमेंट करने लगा। जब उन्होंने रोका तो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इस घटना के कारण वह तनावग्रस्त हो गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही है। उसने कहा है कि वह दूसरे जिले की रहने वाली है। यहां अस्पताल में ड्यूटी करने के लिए किराये के मकान में 15 वर्ष के बच्चे के साथ रह रही है। छेड़खानी करने वाला स्थानीय है। इससे ड्यूटी करने अस्पताल जाने में भी डर लग रहा है।
कलमबाग में महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार, एक हिरासत में
इधर मुजफ्फरपुर में ही शहर के कलमबाग चौक पर शनिवार दोपहर जिला प्रशासन की एक महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। युवक से काजी मोहम्मदपुर थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात सामने आई है।
हालांकि, देर शाम तक उसके परिवार का कोई थाने नहीं पहुंचा था। वहीं, दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि पकड़ा गया व्यक्ति नशे में धुत था और महिला अधिकारी के साथ अभद्रता करने से पहले भी उसने कई राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार किया था।